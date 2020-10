03.10.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Samstag

Der Mord mit einer Armbrust beschäftigt das "Starke Team" (ZDF). In "Frag doch mal die Maus" (Das Erste) stellen sich Promis gewitzten Kinderfragen. Und Tom Cruise schmuggelt als draufgängerischer Pilot "Barry Seal" (ProSieben) Drogen.

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Scharfe Schnitte, Krimi

Der Inhaber eines exklusiven Friseursalons wird mit dem Pfeil einer Armbrust getötet. Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) beginnen, in der Berliner Schickeria zu ermitteln, und decken dabei einige Abgründe auf. Offensichtlich sollte der Starfriseur Berlins, Benno Rohde (Harald Schrott), getötet werden. Doch der Pfeil steckt nun in der Brust seines Geschäftspartners Charly Köster (Björn von der Wellen). Otto und Linett gegenüber verhält sich Rohde sehr bedeckt, was potenzielle Täter angeht.

20:15 Uhr, Das Erste, Frag doch mal die Maus, Familienshow

Am Tag der Deutschen Einheit ist es endlich wieder Zeit für „Frag doch mal die Maus“ mit Eckart von Hirschhausen. Deutschlands verrückteste Familienshow kommt mit einer neuen Ausgabe voller Überraschungen. Solche kuriosen Fragen schaffen es nur auf den Maus-Stundenplan: Warum haben Zitronen-Kaugummis blaue Flecken? Wie viele Meter lang schreibt ein Bleistift? Und kann man Bürgermeister von einem Ort sein, in dem nur Tiere zu Hause sind?

Mehr zum Thema:

20:15 Uhr, RTL, Big Performance – Wer ist der Star im Star?, Show

Eine Show mit Jennifer Lopez, Mick Jagger, Tom Jones, Elton John, Adele und Prince. Doch die große Frage ist „Wer ist der Star im Star“? Denn hinter den weltbekannten Sängern und Sängerinnen stecken in Wahrheit deutsche Prominente, die sich in ihr Musik-Idol verwandelt haben. Wem gelingt die perfekte Illusion? Michelle Hunziker, Motsi Mabuse und Guido Maria Kretschmer raten, welcher Star sich hinter welcher Musiklegende verbirgt.

20:15 Uhr, ProSieben, Barry Seal – Only in America, Thriller

Anfang der 1980er-Jahre ist Barry Seal (Tom Cruise) der jüngste Verkehrspilot der US-Fluggesellschaft TWA. Der sympathische Draufgänger, ein wahrer Flugkünstler, hat familiäre Verpflichtungen, kann Geld immer gut gebrauchen. Seine Arbeitgeber: der US-Geheimdienst und ein Drogenkartell. Mal macht er für die CIA Fotos in Südamerika, mal wirft er Drogen über den USA ab. Dann aber naht das Verhängnis in Gestalt von Lucys schwerfälligem Bruder JB (Caleb Landry Jones), dem Barry einen Job gibt.

20:15 Uhr, Sat.1, Vaiana, Digitaltrickabenteuer

Vor vielen Jahren stachen die Stammesabkömmlinge der polynesischen Insel Motunui in See, um die Weiten des Ozeans zu erforschen. Doch von diesem Wagemut ist heute nichts mehr zu sehen. Vaiana, die furchtlose Tochter des Stammeshäuptlings, die seit ihrer Kindheit eine besondere Verbindung zum Ozean pflegt, möchte dies ändern. Entschlossen setzt sie die Segel und macht sich auf eine abenteuerliche Reise, bei der sie auf den hochmütigen Halbgott Maui trifft.

(cg/spot)