Jim Knopf, Wir kaufen einen Zoo, ... TV-Tipps am Samstag

"Jim Knopf und die Wilde 13": Jim Knopf (l.) und Lokomotivführer Lukas begeben sich auf ein spannendes Abenteuer. (nah/spot)

SpotOn News | 22.06.2024, 06:00 Uhr

In dem Abenteuerfilm "Jim Knopf und die Wilde 13" begibt sich Jim Knopf mit seinem treuen Begleiter auf eine große Reise. In "Wir kaufen einen Zoo" (VOX) wagt Matt Damon einen Neuanfang. Arte zeigt "Das Grab der Schamanin", eine spannende Doku über einen archäologischen Fund.

20:15 Uhr, Sat.1: Jim Knopf und die Wilde 13, Abenteuerfilm

Nach dem triumphalen Sieg über den Drachen Frau Mahlzahn steht das nächste Unheil bevor: Die Piratenbande "Die Wilde 13" nimmt Kurs auf die kleine Insel Lummerland. Gemeinsam mit ihren treuen Lokomotiven Emma und Molly machen sich Jim (Solomon Gordon) und Lukas (Henning Baum) auf den Weg, um ihre Freunde und ihr Zuhause zu verteidigen. Gleichzeitig hofft Jim, das Geheimnis seiner Herkunft zu lüften.

20:15 Uhr, Das Erste: Donna Leon – Tod zwischen den Zeilen, Krimireihe

Für Commissario Brunetti (Uwe Kockisch) beginnt ein rätselhafter Fall mit dem Fund einer Leiche: Der ehemalige Priester Enrico Franchini (Manfred Möck), der kostbare Schriften sammelte, wurde brutal ermordet. Kopien alter Bücher auf seinem Computer führen zur Biblioteca Merula, wo Seiten aus wertvollen Folianten gestohlen wurden. Franchini hatte Kontakte zum Schwarzmarkt, und Verdächtige wie der Mitarbeiter Piero Sartor (Thorsten Merten) und der Historiker Joseph Nickerson (August Zirner) rücken in den Fokus. Brunetti stößt auf die einflussreiche Familie Morosini-Albani, deren Mitglied Gianni (Harald Schrott) für das Bürgermeisteramt kandidiert. Die Ermittlungen sind heikel, besonders als Brunettis Sohn Raffi (Patrick Diemling), heimlich in den Fall involviert, in Gefahr gerät.

20:15 Uhr, VOX: Wir kaufen einen Zoo, Drama

Benjamin Mee (Matt Damon) will nach dem Tod seiner Frau einen Neuanfang wagen. Er zieht mit seinen Kindern in ein großes Haus auf dem Land, zu dem ein kleiner Zoo gehört, der dringend renoviert werden muss, bevor er wieder eröffnet werden kann. Gemeinsam mit der Tierpflegerin Kelly (Scarlett Johansson) und dem restlichen Team investiert Benjamin viel Zeit und Geld, um dem Zoo zu neuen Glanz verleihen.

20:15 Uhr, RTLzwei: Eine Hochzeit zum Verlieben, Komödie

Robbie Hart (Adam Sandler) träumt 1985 davon, Songwriter zu werden. Mit seiner Band spielt er auf Hochzeiten und lernt dort die Kellnerin Julia (Drew Barrymore) kennen. Beide wollen bald heiraten. Doch Robbies Hochzeit endet in einem Desaster, als seine Braut Linda (Angela Featherstone) ihn vor dem Altar stehen lässt. Er vergräbt sich in seinem Zimmer, bis sein Freund Sammy (Allen Covert) ihn überredet, bei der nächsten Hochzeit wieder zu singen. Leider endet dieser Auftritt katastrophal: Robbie beleidigt Gäste und kämpft mit dem Brautvater. Seine Karriere scheint am Ende, und auch Julias Hochzeit rückt näher. Da ihr Verlobter keine Hilfe ist, wendet sie sich an ihre Freundin Holly (Christine Taylor) – und an Robbie. Er organisiert alles perfekt und hilft sogar beim Proben des Hochzeitskusses, wobei es zwischen ihnen funkt. Robbie wird klar, dass der unsympathische Börsenmakler Glenn (Matthew Glave) nicht der Richtige für Julia ist.

20:15 Uhr, arte: Das Grab der Schamanin, Dokumentation

Ein uraltes Grab mit einer Frau und einem Kind – die Todesumstände sind unbekannt. Forscher rollen nun den archäologischen Cold Case aus einer bedeutenden Epoche der Menschheitsgeschichte neu auf. Die Dokumentation erkundet die Wurzeln der menschlichen Psychologie sowie die Anfänge von Religion und Spiritualität. Mithilfe von Archäogenetik und modernster medizinischer Forschung werden spektakuläre Erkenntnisse zutage gefördert.