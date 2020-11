07.11.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Samstag

Die "Diplomatin" (Das Erste) wird in einen Unfall mit Fahrerflucht verstrickt. Sandra Bullock muss sich in Bolivien als Wahlkämpferin beweisen (ProSieben). "The Transporter" (VOX) legt sich indessen mit der Russenmafia an.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Diplomatin: Tödliches Alibi, Politthriller

Karla Lorenz (Natalia Wörner) unterstützt als Botschafterin in Prag ein deutsch-tschechisches Prestigeprojekt zu Künstlicher Intelligenz im Medizinsektor. Bei der auch von der tschechischen Staatssekretärin Zdenek (Andrea Osvart) gut vorbereiteten Präsentation im Prager Future Campus, erfährt Karla jedoch, dass es auf tschechischer Seite ernste Probleme gibt und das Projekt vor dem Aus steht. Zudem steht ihr Ansprechpartner, der charismatische Ministerialbeamte Stokr (Stipe Erceg), unter einem schweren Verdacht: Er soll, vermutlich angetrunken, einen Unfall mit Fahrerflucht begangen haben.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Wahlkämpferin, Drama

Die berüchtigte Beraterin Jane Bodine (Sandra Bullock) wittert die Chance, endlich über ihren langjährigen Rivalen Pat Candy (Billy Bob Thornton) – den erfolgreichen Berater der Opposition – zu triumphieren, als der abgeschlagene Präsidentschaftskandidat Pedro Castillo (Joaquim de Almeida) sie engagiert. Doch Candy kennt Jane gut und weiß um ihre Schwächen. Ein von Intrigen gespickter Kampf um die Gunst der Wähler entfacht.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion – Das Promi-Special, Rateshow

Es geht um alles oder nichts: Ein Kandidat stellt sich in spannenden Duellen fünf klugen Köpfen, um „Der Quiz-Champion“ zu werden. Wer Alexander Herrmann („Ernährung“), Axel Milberg („Literatur und Sprache“), Katrin Müller-Hohenstein („Sport“), Bastian Pastewka („Film und Fernsehen“) und Steffen Hallaschka („Zeitgeschehen“) in ihren Spezialgebieten besiegt, kann 100.000 Euro gewinnen. Johannes B. Kerner moderiert.

20:15 Uhr, VOX, The Transporter Refueled, Action

Kurier-Fahrer Frank Martin (Ed Skrein) wird von der geheimnisvollen Anna (Loan Chabanol) für einen Auftrag angeheuert. Frank ahnt nicht, dass dieser Job sein bisher gefährlichster wird! Denn Anna und ihre drei Freundinnen wollen Rache an der Mafia: Die Frauen wurden mit falschen Versprechen nach Frankreich gelockt und in die Prostitution gezwungen. Als Frank das Ausmaß der heiklen Mission erkennt, ziehen die Frauen eine Trumpfkarte, um ihn bei der Stange zu halten.

20:15 Uhr, Sat.1, Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub, Digitrickkomödie

Mavis bemerkt den unausgeglichenen Gemütszustand ihres Vaters Graf Dracula und versucht, ihn auf andere Gedanken zu bringen. Raus aus dem Alltagstrott und rein ins Abenteuer heißt es, als sie ihn mit einem Monster-Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff überrascht. Doch was gut anfängt, endet abrupt, als einmal mehr die Monsterjäger Van Helsing auf den Plan treten.

(cg/spot)