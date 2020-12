05.12.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Samstag

Joko und Klaas schicken wieder Promis zum "Duell um die Welt" (ProSieben). Der Teenager "Percy Jackson" (VOX) entpuppt sich als Halbgott. Matt Damon gerät als Agent ohne Gedächtnis in die "Bourne Verschwörung" (ZDFneo).

20:15 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas, Show

Wer wird Weltmeister? Joko & Klaas duellieren sich mit ihren Teams rund um den Erdball. Welches Team beweist Mut, Kraft und Willensstärke? Wer findet für das Team seines Gegners die größten Herausforderungen? Im Team Joko geht es für Axel Stein nach Liechtenstein, Thorsten Legat wird nach Russland geschickt. Für Team Klaas reist Vanessa Mai nach Norwegen, Fabian Hambüchen muss sich in der Schweiz behaupten. Die finalen Entscheidungen fallen im Studio zwischen Joko und Klaas.

20:15 Uhr, Das Erste, Das Geheimnis des Totenwaldes (2), Krimi

Im Sommer 1989 verschwindet die Schwester des Hamburger LKA-Chefs Thomas Bethge (Matthias Brandt) spurlos aus ihrem Haus in Niedersachsen, in dessen Nähe furchtbare Doppelmorde geschehen sind. Die Polizei in Weesenburg scheint überfordert. Bethge steht vor der schwierigsten Aufgabe seines Lebens: Er will seine Schwester finden, darf aber als Hamburger Polizist nicht in Niedersachsen ermitteln. Unbeirrt und fast drei Jahrzehnte lang recherchiert Thomas Bethge gegen große Widerstände in einem rätselhaften Kriminalfall.

20:15 Uhr, VOX, Percy Jackson – Diebe im Olymp, Fantasyabenteuer

Der Teenager Percy Jackson (Logan Lerman) erfährt durch Zufall, dass er ein Halbgott ist und verdächtigt wird, den Herrscherblitz von Göttervater Zeus gestohlen zu haben. Zusammen mit seinem Kumpel Grover (Brandon T. Jackson) und der toughen Annabeth (Alexandra Daddario) macht er sich auf, drei magische Perlen zu finden: Nur mit ihnen kann er seine Unschuld beweisen. Auf ihrer abenteuerlichen Reise quer durch die USA warten zahlreiche harte Prüfungen und gefährliche Widersacher auf die Freunde.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Herz für Kinder, Benefizgala

Auch 2020 machen sich wieder deutsche und internationale Prominente aus Show, Sport, Politik und Unterhaltung für den guten Zweck stark. Sie stellen Hilfsprojekte vor und nehmen am Telefon Spendengelder entgegen. Seit über 40 Jahren besteht der Verein „Ein Herz für Kinder“, der seit jeher das Ziel hat, Kindern in aller Welt durch Unterstützung unzähliger Projekte zu helfen. Moderator Johannes B. Kerner wird an diesem besonderen Abend gemeinsam mit seinen Gästen zurückblicken, aber auch kleine und große Projekte im In- und Ausland vorstellen, die dringend Spenden benötigen, um Kindern in Not zu helfen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Bourne Verschwörung, Actionthriller

Ex-CIA-Auftragskiller Jason Bourne (Matt Damon) lebt mit seiner Freundin Marie (Franka Potente) in Goa. Doch auch im fernen Indien kommt der unter Amnesie leidende Ex-Agent nicht zur Ruhe. Noch immer auf der Flucht vor geheimnisvollen Verfolgern, zwingt ihn ein Auftragskiller zur überstürzten Flucht. Bourne rettet sich nach Neapel, doch die Hatz hat erst begonnen. Denn auch die CIA sucht fieberhaft nach Bourne. Ist er verantwortlich für den Tod zweier in Berlin getöteter CIA-Agenten? In die Enge getrieben wird aus dem Schläfer Jason Bourne wieder eine eiskalte und tödlich präzise Kampfmaschine.

(cg/spot)