TV-Tipps am Samstag

"Die Diplomatin: Mord in St. Petersburg": Karla Lorenz (Natalia Wörner, r.) kämpft für ihren Jugendfreund "Kolja" Petrow (Beat Marti) und dessen Tochter Manja (Rena Harder). (cg/spot)

18.09.2021 06:00 Uhr

"Die Diplomatin" (Das Erste) ist alarmiert, als ein alter Freund entführt wird. Im ZDF lädt Johannes B. Kerner zum Spenden-Special von "Der Quiz-Champion". In "Seventh Son" (VOX) wird der junge Tom Schüler eines Geisterjägers.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Diplomatin: Mord in St. Petersburg, Politthriller

Auf dem Flughafen BER landet ein Mann mit seiner sechsjährigen Tochter aus St. Petersburg, der um sein Leben fürchtet: der deutsch-russische Journalist Kolja Petrow (Beat Marti), ein Jugendfreund von Karla Lorenz (Natalia Wörner). Statt der Diplomatin, die nichts von seinem Besuch weiß, erwartet ihn und die kleine Manja (Rena Harder) ein russisches Geheimdienstkommando. Bevor ihn die Entführer stellen, lässt Kolja einen Datenstick verschwinden und versteckt Manja in einem Mietwagen. Als kurz darauf die Polizei das Mädchen entdeckt, fehlt von dem Entführten jede Spur.

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion – Das Spenden-Special, Rateshow

In einer Verbindung aus Quiz und Spendensendung setzen sich Promis für die Deutsche Krebshilfe ein. Johannes B. Kerner begrüßt verschiedene Gäste im Studio und würdigt besondere Initiativen aus dem sozialen Miteinander und der Forschung. Während die Anrufe eingehen, wird wie gewohnt gequizzt: Expertinnen und Experten wie Franziska van Almsick, Michael „Bully“ Herbig, Ulrich Wickert und Axel Milberg stellen in unterhaltsamen und spannenden Quizrunden drei Prominente auf die harte Probe.

20:15 Uhr, Sat.1, Spione Undercover – Eine wilde Verwandlung, Animation

Der 15-jährige Außenseiter Walter Beckett ist ein wahres Genie, der mit seinen außergewöhnlichen Erfindungen dem Top-Spion Lance Sterling unter die Arme greift. Doch nicht immer läuft bei dem Wissenschaftler alles nach Plan, infolgedessen aus dem eleganten Lance kurzerhand eine Taube wird. Zum Zurückverwandeln bleibt dem ungleichen Duo kaum Zeit, denn eine viel größere Bedrohung naht.

20:15 Uhr, Tele 5, Die Bestimmung – Divergent, Sci-Fi-Drama

Nach einem Krieg ist Chicago vom Rest der Welt isoliert und versucht sich an einem neuen Gesellschaftssystem: Jede Person wird, je nach vorherrschender Charaktereigenschaft, einer von fünf Gruppen zugeteilt. Tris (Shailene Woodley) passt jedoch zu drei Fraktionen – damit ist sie eine „Unbestimmte“. Weil diese als gefährlich für das System gelten, muss das tapfere Mädchen von nun an um sein Leben fürchten.

20:15 Uhr, VOX, Seventh Son, Fantasy

Zehn Jahre ist es her, als der Geisterjäger John Gregory (Jeff Bridges) es geschafft hat, die mächtige Hexe Malkin (Julianne Moore) einzusperren und so die Menschheit vor ihr und ihrer Gefolgschaft zu schützen. Als Malkin die Flucht gelingt, liegt das Schicksal der Menschheit in den Händen des jungen Tom Ward (Ben Barnes). Dieser ahnt jedoch noch nichts von seiner Bestimmung. Er ist der siebte Sohn eines siebten Sohnes, ein sogenannter Spook. Erst John Gregory klärt Tom über seine Fähigkeiten auf. Es bleibt ihm jedoch kaum Zeit, um Tom die Kunst des Geisterjagens zu lehren.