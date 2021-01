16.01.2021 06:00 Uhr

TV-Tipps am Samstag

Kommissarin Heller (ZDF) hat es in ihrem letzten Fall mit einem Mädchenhändlerring zu tun. Jeremy Renner ist in "Catch Me" (ProSieben) einfach nicht zu fangen. In "Arrival" (VOX) kommuniziert die Sprachwissenschaftlerin Dr. Banks mit Aliens.

20:15 Uhr, ZDF, Kommissarin Heller: Panik, Krimi

In ihrem letzten Fall bekommt es Kommissarin Heller (Lisa Wagner) mit den kriminellen Machenschaften eines Zuhälterrings zu tun, der junge Mädchen mithilfe von Loverboys zur Prostitution zwingt. Winnie Heller ermittelt undercover, um den Tod einer Minderjährigen aufzuklären. Bei dem Einsatz kommt ein sogenannter Loverboy ums Leben, und Winnie muss erkennen, dass der Fall sie auf einmal persönlich mehr betrifft, als ihr lieb ist.

20:30 Uhr, Das Erste, Club der einsamen Herzen, Liebesfilm

Maria (Uschi Glas), Helga (Jutta Speidel) und Kiki (Hannelore Elsner) waren in Jugendtagen beste Freundinnen. Jetzt herrscht Funkstille zwischen ihnen seit vielen Jahren. Als sich Helga und Maria eines Tages zufällig begegnen, hält sich die Wiedersehensfreude in Grenzen. Bei beiden Frauen ist nicht viel los im Leben: Helga, zweifache Mutter, trauert ihrem verstorbenen Mann nach und Maria fühlt sich nicht minder einsam. In dem Moment taucht die Dritte des Mädels-Trios auf: die exzentrische Kiki, die in die weite Welt aufgebrochen ist, um eine Musikkarriere zu machen.

20:15 Uhr, ProSieben, Catch Me!, Komödie

Fünf Männer spielen jedes Jahr einen Monat lang „Fangen“. Als der bislang ungeschlagene Jerry (Jeremy Renner) nach seiner bevorstehenden Hochzeit aus dem Spiel aussteigen will, ist für seine Freunde eines klar: Sie werden ihn fangen, koste es, was es wolle. Dabei schrecken sie auch nicht vor unlauteren Mitteln zurück. Eine völlig verrückte Jagd quer durch Jerrys Hochzeitsvorbereitungen beginnt.

20:15 Uhr, VOX, Arrival, Sci-Fi-Thriller

Ellipsenförmige Ufos landen an zwölf Stellen auf der Erde. Sprachwissenschaftlerin Dr. Banks (Amy Adams) wird vom US-Militär beauftragt, die Alien-Sprache zu entschlüsseln und aufzuklären, mit welcher Absicht die fremden Wesen zur Erde gekommen sind. Brooks Erkenntnisse eilen, denn das chinesische Militär befürchtet, dass die Aliens feindliche Invasoren sind. Das weltweite Säbelrasseln wird immer lauter: Kann Brooks einen Krieg gegen die Aliens verhindern?

22:25 Uhr, Das Erste, Donna Leon: Auf Treu und Glauben

Kaum in den kühlen Alpen angekommen, muss Brunetti (Uwe Kockisch) seinen Familienurlaub abbrechen, um im heißen Venedig den Mord an einem Gerichtsdiener aufzuklären. Das Opfer war schwul, wovon aber niemand etwas erfahren sollte. Obwohl es viele Verdächtige gibt, fehlt dem Ermittler zunächst eine konkrete Spur. Eine Beziehungstat ist nicht auszuschließen, da das Opfer einen heimlichen Geliebten hatte, doch andere Indizien deuten darauf hin, dass der Täter aus dem beruflichen Umfeld des Ermordeten stammen könnte. Denn dieser wusste von einem brisanten Korruptionsfall bei Gericht. Brunetti lässt nicht locker und macht eine überraschende Entdeckung.

(cg/spot)