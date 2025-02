Wilsberg, Wonder Woman, ... TV-Tipps am Samstag

"Wilsberg: Achtsam bis tödlich": Wilsberg (Leonard Lansink, r.) tröstet Ekki Talkötter (Oliver Korittke, M.), der nicht davon begeistert ist, seine Unterkunft mit seiner Ex-Freundin Silke Sestendrup (Nadja Becker, l.) teilen zu müssen. (cg/spot)

SpotOn News | 08.02.2025, 06:00 Uhr

Detektiv Wilsberg (ZDF) gerät in die Intrigen um einen ermordeten Anwalt. Die Amazonenprinzessin "Wonder Woman" (ProSieben) stellt ihre Kampfkünste unter Beweis. Bei "Wer weiß denn sowas XXL" (Das Erste) spielen prominente Rateteams um Bares.

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Achtsam bis tödlich, Krimi

Als ein Anwalt aus ihrer Kanzlei ermordet wird, gerät Tessa Tilker (Patricia Meeden) in eine heikle Lage. Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) beginnt mit seinen Ermittlungen und stößt dabei auf Hinweise, die bald auch für Ekki Talkötter (Oliver Korittke) gefährlich werden. Ekki steckt in einer Sinnkrise und folgt dem Rat seiner Freunde, sich in einem Selbstfindungsretreat eine Auszeit zu nehmen. Doch seine Erholung ist schnell dahin, als er ausgerechnet mit seiner Ex-Freundin Silke Sestendrup (Nadja Becker) die Unterkunft teilen muss.

20:15 Uhr, ProSieben, Wonder Woman, Actionabenteuer

Diana (Gal Gadot), die Tochter der Amazonenkönigin, wächst abgeschirmt auf der mystischen Insel Themyscira auf. Heimlich wird sie in der Kunst des Kampfes unterrichtet, bis sie schließlich die Gelegenheit bekommt, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. In der Welt der Menschen tobt ein Krieg, und Diana schließt sich dem mutigen Doppelagenten Steve (Chris Pine) an. Als Wonder Woman entdeckt sie ihre außergewöhnlichen Kräfte und kämpft für das Gute. Doch schon bald muss sie sich fragen: Wem kann sie wirklich vertrauen?

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Moderator Kai Pflaume lädt wieder zu einer unterhaltsamen XXL-Ausgabe von "Wer weiß denn sowas" ein. Sechs prominente Gäste stellen sich in diesem spannenden Quizabend kuriosen und kniffligen Fragen. Diesmal mit dabei: die "Tatort"-Stars Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, die Fußball-Experten Christoph Kramer und Jochen Breyer sowie die Top-Models Lena Gercke und Nadja Auermann. Mit viel Ehrgeiz und Spaß versuchen sie, möglichst viele richtige Antworten zu liefern.

20:15 Uhr, ONE, Landkrimi: Steirergift, Krimi

Auf einer Deponie am Waldrand von Leoben wird die schwer verletzte Kellnerin Julia (Judith Altenberger) gefunden – achtlos entsorgt, aber noch am Leben. Trotz aller Rettungsversuche überlebt sie nicht. Chefinspektor Bergmann (Hary Prinz) und seine Kollegin Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) stellen fest, dass sie mit K.-o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt wurde. Der erste Verdacht fällt auf ihren Ex-Freund Max (Noah L. Perktold), der die Trennung nicht akzeptieren wollte. Doch seine Freunde Leonard (Gustav Schmidt) und Fritz (Julian Waldner), ebenfalls Mitglieder einer freischlagenden Studentenverbindung, geben ihm – und sich selbst – ein Alibi.

22:35 Uhr, Sat.1, Der Prinz aus Zamunda 2, Komödie

Akeem (Eddie Murphy), der künftige König von Zamunda, erfährt am Sterbebett seines Vaters von einem Sohn, den er in New York gezeugt hat. Um seinen Erben Lavelle (Jermaine Fowler) kennenzulernen und nach Zamunda zu holen, reist Akeem in die USA. Doch die Suche nach seinem Sohn entwickelt sich zu einem turbulenten Abenteuer, das ihn vor einige überraschende Herausforderungen stellt.