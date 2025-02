Spuren: Ein Dorf sucht, Long Shot, ... TV-Tipps am Samstag

"Spuren: Ein Dorf sucht": Barbara Kramer (Nina Kunzendorf) und Thomas Riedle (Tilman Strauß) am Fundort einer Leiche. (cg/spot)

SpotOn News | 15.02.2025, 06:00 Uhr

In "Spuren: Ein Dorf sucht" (Das Erste) muss der Mord an einer Joggerin aufgeklärt werden. Bei "Schlag den Star" (ProSieben) tritt Evelyn Burdecki gegen Sarah Engels an und in "Chefsache ESC 2025" (RTL) entscheidet sich, wer ins Halbfinale des deutschen ESC-Vorentscheids einzieht.

20:15 Uhr, Das Erste, Spuren: Ein Dorf sucht, Krimi

Seit 17 Stunden fehlt jede Spur von Stefanie Berghoff aus Buchingen, als die Polizei in Lauburg die Ermittlungen aufnimmt. Kriminaloberrätin Barbara Kramer (Nina Kunzendorf) und ihr Kollege Thomas Riedle (Tilman Strauß) organisieren die Suche entlang der Joggingroute der Vermissten. Mit jeder Stunde wird es entscheidender, Beweise zu sichern, Zeugen zu befragen und zu verhindern, dass die zahlreichen freiwilligen Helfer, darunter Berghoffs Ehemann und ihr Vater, unbeabsichtigt Spuren zerstören.

20:15 Uhr, ZDF, Die Giovanni Zarrella Show, Musikshow

Giovanni Zarrella lädt zu einer weiteren Ausgabe seiner beliebten Musikshow im ZDF ein. Passend zum Valentinstag steht alles unter dem Motto: "All you need is love". In der Livesendung aus Friedrichshafen treten unter anderem Roland Kaiser, Howard Carpendale, Nicole, Andreas Gabalier, Ross Antony, Melissa Naschenweng, Leony, Karat und Revolverheld auf.

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Dieses Mal treten Evelyn Burdecki und Sarah Engels in bis zu 15 spannenden Duellen gegeneinander an. Wer hat den stärkeren Kampfgeist, die bessere Fitness und mehr Geschick? Wer beweist Köpfchen? Die Gewinnerin kann sich über ein Preisgeld von 100.000 Euro freuen. Moderiert wird die Show von Matthias Opdenhövel, während Ron Ringguth die Spiele kommentiert.

20:15 Uhr, RTL, Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?, Vorentscheid

Die Jury für den Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" ist komplett. Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld sowie Moderator Elton unterstützen Stefan Raab bei der Suche nach Deutschlands neuem ESC-Talent. Gemeinsam mit wechselnden Gastjuroren wählen sie in drei Shows die vielversprechendsten Musik-Acts aus, die sich in mehreren Gesangsrunden beweisen müssen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden dann im Finale am 1. März, wer schlussendlich für Deutschland in Basel antritt.

22:55 Uhr, Sat.1, Long Shot – Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich, Komödie

Charlotte (Charlize Theron) und Fred (Seth Rogen) waren früher befreundet, haben sich aber über die Jahre aus den Augen verloren. Während sie inzwischen als US-Außenministerin über eine Präsidentschaftskandidatur nachdenkt, schlägt er sich als arbeitsloser Journalist durch. Als sich ihre Wege unerwartet wieder kreuzen, nimmt Charlotte Fred kurzerhand in ihr Team auf – und merkt schnell, dass sich Gegensätze tatsächlich anziehen können.