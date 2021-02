TV-Tipps am Samstag

13.02.2021 06:00 Uhr

In "München Mord" (ZDF) taucht eine Leiche in 70er-Jahre-Kleidung auf. Bei "Wer weiß denn sowas XXL" (Das Erste) spielen prominente Rateteams wieder für einen guten Zweck. In "22 Jump Street" (ProSieben) ermitteln zwei Chaos-Cops undercover.

20:15 Uhr, ZDF, München Mord: Der Letzte seiner Art, Krimi

Im Münchner Bahnhofsviertel inspizieren die Kommissare Flierl (Bernadette Heerwagen), Neuhauser (Marcus Mittermeier) und Schaller (Alexander Held) eine Leiche in auffälliger 70er-Jahre-Kleidung. Schaller fühlt sich sofort an die Kiezlegende dieser Zeit erinnert: Gustav Schmidinger (Martin Umbach), der „Pate“ des Bahnhofviertels. Doch der Tote ist ein üblicher Kleinkrimineller. Schmidinger war einer der Ersten, der Prostitution und Glücksspiel konsequent im Bahnhofsviertel etablierte.

20:15 Uhr, Das Erste, Wer weiß denn sowas XXL, Wissensquiz

Bis zu sechs Millionen Zuschauer rätseln mit, wenn sechs prominente Gäste unterstützt von den beiden Teamkapitänen Bernhard Hoecker und Elton um 50.000,00 Euro für einen guten Zweck ihrer Wahl spielen. Kai Pflaume freut sich dieses Mal auf einige ganz besondere Gäste: die Schauspielerin Senta Berger, den „Pur“-Frontmann Hartmut Engler, Musiker Peter Maffay und Schauspieler Christoph Maria Herbst.

20:15 Uhr, ProSieben, 22 Jump Street, Action-Komödie

Eine neue Designerdroge macht am College die Runde und hat bereits ein erstes Todesopfer gefordert. Die Cops Schmidt (Jonah Hill) und Jenko (Channing Tatum) ermitteln undercover. Doch sie fangen auch an, sich unterschiedlichen Verlockungen des Collegelebens hinzugeben.

20:15 Uhr, RTLzwei, (500) Days of Summer, Liebesfilm

Tom Hanssen (Joseph Gordon-Levitt) ist furchtbar unglücklich. Er arbeitet in einer Firma für Grußkarten, wäre jedoch viel lieber Architekt. Eines Tages tritt die aufgeweckte Sekretärin Summer Finn (Zooey Deschanel) in sein Leben. Schnell merkt Tom, dass er sich ihrem Charme nicht entziehen kann. Die beiden finden langsam zueinander, doch es gibt ein Problem: Summer will auf keinen Fall eine ernsthafte Beziehung. Anfangs glaubt Tom, dass sie es sich noch anders überlegen wird, doch erste Komplikationen im Zusammenleben wecken bei ihm Zweifel.

22:35 Uhr, ProSieben, Pain & Gain, Krimikomödie

Die drei Bodybuilder Daniel (Mark Wahlberg), Paul (Dwayne „The Rock“ Johnson) und Adrian (Anthony Mackie) träumen den amerikanischen Traum und wollen einfach Geld verdienen. Viel Geld! Da kommt ihnen ihr solventer Studio-Kunde Victor (Tony Shalhoub) gerade recht. Sie beschließen, ihn zu entführen und ihm sein Vermögen abzunehmen. Leider hat der liebe Gott ihnen mehr Muckis als Verstand mitgegeben und als Victor flieht, haben sie mehr als nur ein großes Problem.

(cg/spot)