Stubbe, Chefsache ESC 2025, ... TV-Tipps am Samstag

"Stubbe - Familie in Gefahr": Stubbe (Wolfgang Stumph) übt mit seiner Enkelin Caro (Greta Kasalo) Tango zu tanzen. (cg/spot)

SpotOn News | 22.02.2025, 06:00 Uhr

Im ZDF verabschieden sich Ermittler Stubbe und seine Familie mit einer rasanten Abschlussfolge. RTL zeigt den ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?". Dorfpolizist Eberhofer hat es in "Guglhupfgeschwader" (Das Erste) mit mafiösen Geldeintreibern zu tun.

20:15 Uhr, ZDF, Stubbe – Familie in Gefahr, Krimi

Helge (Wanja Mues), der Vater von Stubbes Enkelin Caro (Greta Kasalo), wird vor den Augen seiner Familie und aller Gäste verhaftet. Er tauchte unangekündigt bei der Feier zum zwölften Geburtstag seiner Tochter auf – und steht nun unter Mordverdacht. Für Caro bricht eine Welt zusammen. Ihre Mutter Christiane (Stephanie Stumph) und ihr Großvater Stubbe (Wolfgang Stumph) setzen alles daran, sie zu unterstützen und gleichzeitig Helges Unschuld zu beweisen. Doch die Lage spitzt sich weiter zu, als Stubbes Lebensgefährtin Marlene verdächtigt wird, Beweise vernichtet zu haben.

Video News

20:15 Uhr, RTL, Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?, Castingshow

Unter dem Motto "Chefsache ESC 2025" arbeiten Stefan Raab, RTL und die ARD zusammen, um den deutschen Beitrag für den Eurovision Song Contest in Basel zu finden. In drei großen Live-Shows bei RTL suchen Stefan Raab und seine Jury nach den besten Musik-Acts. Beim finalen Entscheid, den der NDR am 1. März live in der ARD überträgt, liegt es dann in den Händen der Zuschauer, wer Deutschland beim ESC vertreten wird.

20:15 Uhr, Das Erste, Guglhupfgeschwader, Komödie

Dorfpolizist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) könnte sich eigentlich auf sein Dienstjubiläum freuen. Doch statt entspannter Feierlichkeiten muss er sich mit unerwartetem Familienzuwachs, illegalem Glücksspiel und dem organisierten Verbrechen auseinandersetzen. Als dann auch noch Geldeintreiber der Mafia die frisch gebackenen Guglhupfe seiner Oma (Enzi Fuchs) unter Beschuss nehmen, ist für Eberhofer endgültig Schluss mit lustig!

20:15 Uhr, Sat.1, Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating, Diskussion

Einen Tag vor der Wahl lädt Sat.1 die Kanzlerkandidaten zu einem direkten Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern ein. Zehn Menschen erhalten jeweils drei Minuten Zeit, um den Kandidaten ihre ganz persönlichen Fragen zu stellen – ungeschönt und direkt im Einzelgespräch. Zum großen Bürger-Speed-Dating sind Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel eingeladen. Moderiert wird die Sendung von Linda Zervakis und Paul Ronzheimer, die das Geschehen einordnen.

20:15 Uhr, VOX, Seventh Son, Fantasy

Vor zehn Jahren schaffte es der Geisterjäger John Gregory (Jeff Bridges), die mächtige Hexe Malkin (Julianne Moore) zu besiegen und einzusperren – und bewahrte die Menschheit so vor ihrer dunklen Magie. Doch als Malkin aus ihrem Gefängnis entkommt, lastet das Schicksal der Welt auf den Schultern des jungen Tom Ward (Ben Barnes), der von seiner außergewöhnlichen Bestimmung noch nichts ahnt. Als siebter Sohn eines siebten Sohnes besitzt er besondere Fähigkeiten, von denen erst John Gregory ihm erzählt. Doch die Zeit drängt, und Tom muss die Kunst des Geisterjagens im Eiltempo erlernen.