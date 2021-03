TV-Tipps am Samstag

06.03.2021 06:00 Uhr

Mit einer XXL-Ausgabe von "Frag doch mal die Maus" feiert das Erste den 50. Geburtstag der Kultfigur. Der brutale Überfall auf eine Sanitäterin beschäftigt "Helen Dorn" (ZDF). In "Verborgene Schönheit" (ProSieben) verliert Will Smith seine Tochter.

20:15 Uhr, Das Erste, Frag doch mal die Maus, Familienshow

Die Maus wird 50 – was für ein Jubiläum! Seit ihrem ersten Auftritt löst sie die faszinierenden Rätsel des Alltags – und bringt uns dabei alle zum Staunen. Am Abend vor diesem besonderen Geburtstag wird schon kräftig reingefeiert. Natürlich wird Gastgeber Eckart von Hirschhausen seine Gäste wieder vor ganz besondere Aufgaben stellen: Wer ist der beste Tortenlieferant und trotzt dabei einem tückischen Hindernis? Welcher prominente Gast löst das geheimnisvolle Tinten-Bingo?

20:15 Uhr, ZDF, Helen Dorn: Wer Gewalt sät, Krimi

Der Hamburger Sommerdom: Fahrgeschäfte, blinkende Lichter, Jahrmarkt-Musik. Am Rande des Doms ist das Rettungsteam Holger Krawitz (Matthias Koeberlin) und Kollegin Petra Winkler (Henrike Hahn) routinemäßig zu Fuß unterwegs. Während Holger einen Kaffee holt, bleibt Petra allein zurück. Da bemerkt sie auf einem nahe gelegenen dunklen Parkplatz eine junge Frau, die in Not zu sein scheint. Petra geht hin, will ihr helfen und wird von einer Gruppe Jugendlicher zusammengeschlagen. Helen (Anna Loos) findet Petra schwer verletzt und leistet Erste Hilfe. Erschüttert über diese Brutalität macht es sich Helen zur Aufgabe, die Täter zu finden.

20:15 Uhr, ProSieben, Verborgene Schönheit, Drama

Howard Inlet (Will Smith) ist Geschäftsführer einer New Yorker Werbeagentur. Als seine kleine Tochter stirbt, verliert er den Halt und der Firma droht der Konkurs. Seine besorgten Freunde engagieren daraufhin drei Schauspieler, die für ihn als die Liebe, die Zeit und der Tod auftreten, um ihn bei der Trauerbewältigung zu unterstützen.

20:15 Uhr, VOX, Night School, Komödie

Gemeinsam mit einer bunt zusammengewürfelten Truppe versucht Teddy (Kevin Hart) in der Abendschule seinen High-School-Abschluss nachzuholen. Das bedeutet vier Jahre High School in nur einem Semester zu meistern. Keine einfache Sache für den lernfaulen Schulabbrecher. Doch mit Blut, Schweiß, Tränen und eher ungewöhnlichen Lernmethoden der strengen Lehrerin Carrie (Tiffany Haddish) schafft die Chaostruppe schließlich Ungeahntes.

20:15 Uhr, ONE, Kommissar Dupin: Bretonisches Gold, Krimi

Eigentlich hat Kommissar Dupin (Pasquale Aleardi) Feierabend, da erhält er einen überraschenden Anruf einer befreundeten Journalistin. Lilou Breval (Amira El Sayed) wirkt nervös und will ihn dringend in einer Saline im bretonischen Hinterland treffen. Doch dazu kommt es nicht mehr: Lilou verschwindet spurlos und Dupin entgeht nur knapp einem Heckenschützen. Alles deutet darauf hin, dass die Journalistin an einer Enthüllungsgeschichte über krumme Geschäfte der mächtigen Salzindustrie arbeitete. Obwohl die Gegend nicht zu Dupins Revier gehört, nimmt er auf eigene Faust die Ermittlungen auf.