TV-Tipps am Samstag

"Quiz ohne Grenzen": Jörg Pilawa moderiert die Rateshow. (cg/spot)

03.04.2021 06:00 Uhr

Beim "Quiz ohne Grenzen" (Das Erste) treten acht Prominente aus acht Ländern an. Das "starke Team" (ZDF) ermittelt im Fall einer toten Ärztin. Bei "Deutschland sucht den Superstar" (RTL) steigt das Finale.

20:15 Uhr, Das Erste, Quiz ohne Grenzen, Quizshow

Das große Europäische Quiz: In einer Zeit, in der in Europa und weltweit Reisen in andere Länder kaum möglich sind, möchte diese Eurovisionsshow für einen Abend Europa und das europäische Publikum wieder näher zusammenrücken lassen. Acht Stars aus acht europäischen Ländern treffen sich zu einem amüsanten, lehrreichen und natürlich auch spannenden Quizabend, um zu ermitteln: Wer ist an diesem Abend der oder die schlauste in Europa?

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Gute Besserung, Krimi

Die Medizinerin Dr. Susanne Oppermann (Klara Höfels) wird in ihrer Praxis von ihrer Arzthelferin tot aufgefunden, sie wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Das „starke Team“ nimmt die Ermittlungen auf. Der Computer der Ärztin fehlt, der Medikamentenschrank und der Schrank mit Patientenakten wurden aufgebrochen. Hat sich ein Junkie Zutritt verschafft oder wollte sich ein ehemaliger Patient für einen Behandlungsfehler rächen? Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) suchen nach Anhaltspunkten.

20:15 Uhr, RTL, Deutschland sucht den Superstar – Das große Finale, Show

Das Live-Finale kommt – genau wie das Halbfinale – aus der Turbinenhalle Duisburg. Die Zuschauer wählen aus den besten Kandidaten den Superstar 2021. Der Gewinner bekommt 100.000 Euro und einen Vertrag mit der Universal Music. Die Zuschauer entscheiden per Telefon und SMS-Voting, wer Deutschlands neuer Superstar wird.

20:15 Uhr, RTLzwei, Der Hobbit – Die Schlacht der fünf Heere, Fantasy

Nachdem die Zwerge, angeführt von Thorin Eichenschild (Richard Armitage), den einsamen Berg erreicht und ihre Heimat und ihren Schatz vom bösen Drachen Smaug zurückgefordert haben, bricht dieser wutentbrannt auf, um aus Rache die Seestadt Esgaroth zu zerstören. Deren Bewohner suchen Unterstützung bei Zwergenkönig Thorin, doch dieser verweigert ihnen jegliche Hilfe. Wie schon sein Großvater verfällt auch er einer wahnhaften Gier nach Macht und Gold. Und mit Sauron und seiner mächtigen Armee von Orks wartet eine weitaus dunklere Bedrohung auf die Bewohner von Mittelerde.

20:15 Uhr, VOX, A World Beyond, Sci-Fi-Abenteuer

Ganz zufällig entdeckt Casey (Britt Robertson) einen Knopf, der ihr Einblicke in eine futuristische Parallelwelt gewährt. Um dem Geheimnis dieses Universums auf die Spur zu kommen, macht sie sich auf die Suche nach dem ehemaligen Wunderkind Frank (George Clooney). Der Erfinder lebt zurückgezogen und lässt Casey nur widerwillig in sein Haus. Aber als Männer das Mädchen jagen, hilft er der Teenagerin, den Schritt in die Zukunft zu schaffen.