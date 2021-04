TV-Tipps am Samstag

"ZDF spezial: Abschied von Prinz Philip": Prinz Philip und Queen Elizabeth II. waren 73 Jahre verheiratet (cg/spot)

17.04.2021 06:00 Uhr

Das ZDF überträgt die Trauerzeremonie für den verstorbenen Prinz Philip. In "Schneemann" (ProSieben) sucht der Osloer Kommissar Harry Hole eine verschwundene Frau. Ein mysteriöser Leichenfund sorgt dagegen im "Erzgebirgskrimi" (ZDF) für Aufregung.

15:10 Uhr, ZDF, ZDF spezial: Abschied von Prinz Philip, Trauerfeier

Mehr als 70 Jahre stand Prinz Philip an der Seite der Queen – kein britischer Prinzgemahl in der Geschichte war so lange im Amt. Nun starb er im Alter von 99 Jahren. In einer mehr als zweistündigen Trauerzeremonie wird dem Herzog von Edinburgh vor nur wenigen geladenen Gästen die letzte Ehre erwiesen. Ein Gottesdienst in der St. Georges Kapelle ist Höhepunkt und gleichzeitig auch Ende der Feierlichkeiten. Das ZDF überträgt die Zeremonie live aus Mainz und London.

20:15 Uhr, ProSieben, Schneemann, Thriller

In Oslo wird eine junge Frau brutal ermordet. Kommissar Harry Hole (Michael Fassbender) und seine talentierte Kollegin Katrine Bratt (Rebecca Ferguson) werden auf den Fall angesetzt. Hole vermutet hinter der grausamen Tat einen Serienmörder, der stets bei Schneefall zuschlägt. Sein Markenzeichen sind Schneemänner, die er an jedem Tatort hinterlässt. Als es zu weiteren Mordfällen an jungen Müttern kommt, stehen die Ermittler noch stärker unter Druck, denn der nächste Schneefall lässt nicht lange auf sich warten …

20:15 Uhr, ZDF, Erzgebirgskrimi – Der Tote im Burggraben, Krimi

Bei Ausbesserungsarbeiten auf Burg Hartenstein wird die Leiche eines Mannes gefunden, der zum Todeszeitpunkt ungefähr 75 Jahre alt war. Der gewaltsame Tod trat vor mehr als 20 Jahren ein. Hauptkommissar Winkler (Kai Scheve) ermittelt mit seiner jungen Kollegin Karina (Lara Mandoki) und der Rechtsmedizinerin Charlotte von Sellin (Adina Vetter) in der angrenzenden Kleinstadt. Bei den Ermittlungen hilft ihnen wieder Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach), die um die sonderbare Geschichte der Burg weiß.

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

Guido Cantz zeigt wieder jede Menge Spaßfilme mit der versteckten Kamera und begrüßt im Studio prominente Gäste – von denen manch einer selbst aufs Glatteis geführt wurde oder seine Qualitäten als Lockvogel für die Sendung unter Beweis stellte. Diesmal unter anderem mit dabei: Horst Lichter, Jürgen Vogel und Victoria Swarovski.

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show, Show

Zwei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich neuen Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang stellen: Barbara Schöneberger, und Thomas Gottschalk tanzen in drei neuen Samstagabend-Primetime-Shows wieder auf dem Vulkan und geben alles. Live, ohne Sicherheitsnetz, ohne Proben, mit Köpfchen, einer gehörigen Portion Spielfreude und mit vollem Körpereinsatz. Allerdings erneut ohne den an Corona erkrankten Günther Jauch. Wer den 64-jährigen Moderator ersetzt, will RTL erst in der Sendung verraten. Jauch selbst wird per Video-Schalte dabei sein.

20:15 Uhr, ZDFneo, Brautalarm, Komödie

Annie (Kristen Wiig) ist frustriert. Sie musste ihr eigenes Geschäft, eine Bäckerei, schließen und wieder bei ihrer Mutter (Jill Clayburgh) einziehen. Auch ist kein Mann in Sicht, der sie aus diesem Elend erlösen könnte. Dann trifft sie eine Horrornachricht: Ihre beste Freundin Lillian (Maya Rudolph) hat die Ziellinie erreicht: Sie wird heiraten, und zwar in finanziell gut ausgestattete Kreise. Annie soll eine von Lillians Trauzeuginnen werden. Sie ist gerührt – bis sie die anderen Frauen, allen voran Helen (Rose Byrne), kennenlernt. Diese entstammt der Upper Class, ist verheiratet und scheint mehr und mehr Annie als Lillians „Nummer-eins-Freundin“ zu verdrängen.