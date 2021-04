TV-Tipps am Samstag

"Herr und Frau Bulle: Alles auf Tod": Heiko Wills (Johann von Bülow) und Yvonne Wills (Alice Dwyer, l.) befragen Verena (Johanna Polley), eine Mitarbeiterin des Casinos (cg/spot)

24.04.2021 06:00 Uhr

"Herr und Frau Bulle" (ZDF) ermitteln nach einem Überfall im Glücksspiel-Milieu. In "Planet der Affen" (ProSieben) eskaliert der Krieg zwischen Menschen und Primaten. In "Self/less" (VOX) überträgt ein todkranker Millionär seinen Geist in einen jungen Körper.

20:15 Uhr, ZDF, Herr und Frau Bulle: Alles auf Tod, Krimi

In einer Spielhalle in Berlin-Kreuzberg werden gerade die Tageseinnahmen gezählt, als mehrere Schüsse fallen: Geschäftsführer Ibrahim Bekin (Ercan Durmaz) wird verletzt, seine Frau Emine stirbt. Yvonne (Alice Dwyer) vermutet, dass Ibrahim, trotz Verletzung, mit der Tat zu tun hat, denn seine Frau war ein Kontrollfreak. Heiko (Johann von Bülow) dagegen glaubt, dass viel Größeres dahintersteht: Schließlich gehört die Spielhalle Edgar Pinninger (Ronald Nitschke), dem berüchtigten Glücksspielkönig von Berlin.

20:15 Uhr, ProSieben, Planet der Affen: Survival, Sci-Fi-Action

Der Kampf zwischen Mensch und Affe wird ein Kampf um den Planeten: Die Affen um ihren Anführer Caesar (Andy Serkis) haben sich in die Wälder zurückgezogen, um in Frieden zu leben. Der Colonel (Woody Harrelson) und seine Militäreinheit „Alpha-Omega“ starten jedoch eine große Offensive, um die Tiere auszulöschen. Caesar muss den Verlust von Freunden und Familien mit eigenen Augen mitansehen. Kann er seiner blinden Rachsucht widerstehen und seine Familie und ihre Freiheit retten?

20:15 Uhr, Das Erste, Wer einmal stirbt, dem glaubt man nicht, Komödie

Witwe Clara (Julia Koschitz) und Witwer Ulf (Heino Ferch) verbindet eine ungewöhnliche Gemeinsamkeit: Beide trauern um ihre Ehepartner, die sie aber nicht für tot erklären lassen können. Zwar besteht weder am mutmaßlichen Freitod von Ulfs Frau Anke (Sabine Waibel) noch an dem tödlichen Gletscherabsturz von Claras Gatten Enno (Roman Knižka) irgendein behördlicher Zweifel, doch für die Beurkundung besteht der paragrafentreue Beamte (Patrick Güldenberg) jeweils auf eine Leiche – und die gibt es in beiden Fällen nicht.

20:15 Uhr, VOX, Self/less – Der Fremde in mir, Actionthriller

Der Milliardär Damian Hale (Ben Kingsley) wird mit einer tödlichen Krebsdiagnose konfrontiert. Durch den Fund einer Visitenkarte nimmt Hale Kontakt zu einem gewissen Dr. Albright (Matthew Goode) auf, der ihm eine neue Behandlungsmethode verspricht. Sein Bewusstsein wird dafür in den gesunden, aber künstlichen Körper eines jungen Mannes transferiert. Doch Hale leidet nach seiner Umwandlung, für die er seinen Tod in der Öffentlichkeit vortäuscht, an starken Halluzinationen…

20:15 Uhr, RTL II, Die Wolke, Katastrophendrama

In einem Kernkraftwerk in der Nähe von Frankfurt am Main kommt es zu einer atomaren Katastrophe. Die 16-jährige Hannah (Paula Kalenberg) verliert durch das Unglück ihren kleinen Bruder und ihre Mutter. Das junge Mädchen versucht sich zu retten, wird aber schließlich doch kontaminiert. Das Einzige, was Hannah nun noch Hoffnung und Kraft zum Leben gibt, ist die große Liebe zu ihrem Mitschüler Elmar (Franz Dinda).