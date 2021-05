TV-Tipps am Samstag

"Guardians of the Galaxy Vol. 2": Star-Lord (Chris Pratt) und sein Team müssen wieder ihr Bestes geben (cg/spot)

01.05.2021 06:00 Uhr

Die "Guardians of the Galaxy" (ProSieben) müssen im zweiten Teil das Geheimnis um Star-Lords Herkunft entwirren. Ein Mord führt Detektiv "Wilsberg" (ZDF) auf die Spur der Müll-Mafia. In "2012" (ZDFneo) bedroht eine Sonneneruption die Erde.

20:15 Uhr, ProSieben, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Sci-Fi-Komödie

Die „Guardians of the Galaxy“ bekommen den Auftrag, auf dem Heimatplaneten der Sovereigns heilige Energiezellen zu schützen. Unnötigerweise stiehlt Rocket einige und löst damit den ungebremsten Zorn des Volkes aus. Auf ihrer Flucht bekommen sie unverhoffte Hilfe.

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Die Nadel im Müllhaufen, Krimi

Elena Warnetzki (Anne Kanis) wohnt in einer Kleingartenkolonie, fischt Lebensmittel aus Müll-Containern und führt ein Leben ohne Fernseher, Computer, Smartphone und vor allem: ohne Geld. Elena hat ein Problem. Ihr Ex-Mann Thomas Warnetzki ist verschwunden. Wilsberg (Leonard Lansink) lässt sich dazu breitschlagen, seine Dienste gegen ihre zu tauschen. Elenas schlimmste Befürchtungen bewahrheiten sich. Thomas, ein Müllwerker, wird tot in einer Mülltonne gefunden. Wer hat Warnetzki getötet und wollte ihn auf diese Weise entsorgen?

20:15 Uhr, VOX, Wenn Liebe so einfach wäre, Komödie

Jane (Meryl Streep) hat eine liebevolle Beziehung zu ihren erwachsenen Kindern und sogar zu ihrem Ex-Mann Jake (Alec Baldwin) hat sich über die Jahre der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt. Während Jake mit Agness eine neue Frau an seiner Seite weiß, hat Jane den Mann fürs Leben noch nicht gefunden. Doch Adam (Steve Martin), ein charmanter Architekt, hat ein Auge auf die sympathische Bäckerin geworfen. Bei einem Familienausflug zur Abschlussfeier ihres gemeinsamen Sohnes keimen alte Gefühle zwischen dem Ex-Ehepaar auf. Während Jane eine gemeinsame Nacht zunächst als Fehler abtut, ist es Jake weitaus ernster.

20:15 Uhr, Sat.1, Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub, Digitrickkomödie

Mavis bemerkt den unausgeglichenen Gemütszustand ihres Vaters Graf Dracula und versucht, ihn auf andere Gedanken zu bringen. Raus aus dem Alltagstrott und rein ins Abenteuer heißt es, als sie ihn mit einem Monster-Urlaub auf dem Kreuzfahrtschiff überrascht. Doch was gut anfängt, endet abrupt, als einmal mehr die Monsterjäger Van Helsing auf den Plan treten.

20:15 Uhr, ZDFneo, 2012, Katastrophenspektakel

Von einem Bekannten erfährt Geologe Adrian Helmsley (Chiwetel Ejiofor), dass eine gewaltige Sonneneruption bevorsteht. Die Prognosen deuten darauf hin, dass das Leben auf der Erde dem Untergang geweiht ist. Nachdem der US-Präsident (Danny Glover) seine Kollegen auf der ganzen Welt informiert hat, wird fieberhaft an einer Lösung gearbeitet. Alternativ wird ein Rettungsplan entwickelt, der allerdings nur eine begrenzte Anzahl von Menschen vor der Katastrophe bewahren soll.