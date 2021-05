TV-Tipps am Samstag

"Eurovision Song Contest 2021": Jendrik vertritt Deutschland mit dem Lied "I Don't Feel Hate". (cg/spot)

22.05.2021 06:00 Uhr

In Rotterdam steigt das Finale des "Eurovision Song Contest 2021" (Das Erste). Detektiv "Wilsberg" (ZDF) ermittelt, als drei Ladenbesitzer von ihrem Vermieter schikaniert werden. Jason Statham legt sich in "The Transporter Refueled" (VOX) mit der Russenmafia an.

20:15 Uhr, Das Erste, Countdown für Rotterdam, Musikwettbewerb

Runterzählen bis zur Eurovision-Hymne für das große Finale des „Eurovision Song Contest“: Wer gewinnt den ESC 2021? Für Deutschland im Rennen: Jendrik mit seinem Song „I Don’t Feel Hate“. Moderatorin Barbara Schöneberger hat Topstars der deutschen Musikszene zu Gast. Sie empfängt live im Studio in Hamburg unter anderem Jan Delay, Sarah Connor, Michael Schulte und Newcomerin Zoe Wees. Zu Jendrik ist eine Live-Schalte nach Rotterdam geplant.

21:00 Uhr, Das Erste, Eurovision Song Contest 2021 – Das Finale, Musikwettbewerb

26 Nationen konkurrieren in der größten Live-Musikshow der Welt um den Titel: Deutschland ist zusammen mit Italien, Frankreich, England, Spanien und den Niederlanden als Gastgeber als Finalteilnehmer des 65. ESC gesetzt. Moderiert wird das Finale von Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley und Nikkie de Jager. Im Finale kann das Publikum live dabei sein, wenn Jendrik beim „Eurovision Song Contest“ in Rotterdam gegen die anderen internationalen KünstlerInnen antritt.

20:15 Uhr, ZDF, Wilsberg: Aus heiterem Himmel, Krimi

Privatdetektiv Wilsberg (Leonard Lansink) soll der Inhaberin einer Schneiderei helfen, die sich von ihrem Vermieter schikaniert fühlt. Kurz darauf wird ein Geschäftsnachbar vor ihren Augen ermordet. Wilsbergs Klientin Tahmina Ahmadi (Anastasia Papadopoulou) ist Teil einer Ladenbesitzergemeinschaft, zu der neben Musikalienhändler Jazek Antonov (Christian Kuchenbuch) auch das Opfer gehörte, der Modellbauhändler Tillmann Drösser (Dirk Martens). Versucht Vermieter Überholz (Dirk Ossig), sie loszuwerden, um die Läden teurer zu verkaufen?

20:15 Uhr, Sat.1, Vaiana, Digitaltrickabenteuer

Vor vielen Jahren stachen die Stammesabkömmlinge der polynesischen Insel Motunui in See, um die Weiten des Ozeans zu erforschen. Doch von diesem Wagemut ist heute nichts mehr zu sehen. Vaiana, die furchtlose Tochter des Stammeshäuptlings, die seit ihrer Kindheit eine besondere Verbindung zum Ozean pflegt, möchte dies ändern. Entschlossen setzt sie die Segel und macht sich auf eine abenteuerliche Reise, bei der sie auf den hochmütigen Halbgott Maui trifft.

20:15 Uhr, VOX, The Transporter Refueled, Action

Kurier-Fahrer Frank Martin (Ed Skrein) wird von der geheimnisvollen Anna (Loan Chabanol) für einen Auftrag angeheuert. Frank ahnt nicht, dass dieser Job sein bisher gefährlichster wird! Denn Anna und ihre drei Freundinnen wollen Rache an der Mafia: Die Frauen wurden mit falschen Versprechen nach Frankreich gelockt und in die Prostitution gezwungen. Als Frank das Ausmaß der heiklen Mission erkennt, ziehen die Frauen eine Trumpfkarte, um ihn bei der Stange zu halten.