TV-Tipps am Samstag

26.06.2021 08:15 Uhr

20:15 Uhr, ZDFneo, Mamma Mia!, Musical-Komödie

Sophie (Amanda Seyfried) möchte in Griechenland heiraten. Gern würde sie von ihrem Vater zum Altar geführt werden. Doch genau da liegt das Problem: Gleich drei Männer kommen infrage. Sophie lädt alle auf die kleine Insel ein. Ihre Mutter Donna (Meryl Streep) ist nicht begeistert, ihre drei Ex-Lover wiederzusehen. Am Ende gibt es eine Hochzeit, doch vorher geht es drunter und drüber.

20:15 Uhr, ProSieben, Star Trek Into Darkness, Sci-Fi-Action

Nach einem Anschlag auf das Waffenlabor der Sternenflotte in London mit mehreren Toten wird der Oberste Rat zu einer Sitzung einberufen. Auch Kirk (Chris Pine), Spock (Zachary Quinto) und Admiral Pike (Bruce Greenwood) nehmen daran teil. Gerade als der Admiral den Namen des Attentäters John Harrison verkündet, greift dieser das Gebäude an. Harrison kann fliehen, doch die Crew der Enterprise macht Jagd auf ihn.

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Herrenabend, Krimi

Der Mord an einem Geschäftsmann gibt Kommissar Thiel (Axel Prahl) Rätsel auf. Denn die am Tatort sichergestellten Fingerabdrücke stammen von einem Spitzenpolitiker, obwohl das eigentlich gar nicht sein kann: Der ehemalige Staatssekretär im Wirtschaftsministerium war vor eineinhalb Jahren bei einem Hausbrand in Südafrika ums Leben gekommen. Professor Boerne (Jan Josef Liefers) persönlich hatte damals den Totenschein ausgestellt.

20:15 Uhr, Sat.1, Ice Age – Kollision voraus!, Animationskomödie

Die eiszeitlichen Freunde Sid, Manny, Diego und Konsorten bekommen es dieses Mal mit einer außerirdischen Gefahr zu tun: Eichhörnchen Scrat löst bei seiner Jagd nach der Eichel einen intergalaktischen Zusammenstoß aus, sodass sich nun ein Meteorit auf Kollisionskurs mit der Erde befindet. Doch die tierische Gang weiß sich natürlich zu helfen und wächst nach allerlei überstandenen Abenteuern noch enger zusammen.

22:25 Uhr, 3sat, Midsommar, Horror

Obwohl ihre Beziehung kriselt, schließt sich Dani (Florence Pugh) ihrem Freund Christian (Jack Reynor) für einen Sommertrip in einen kleinen Ort in Schweden an. Die Reise wird für das Paar zum puren Horror. Der idyllische Eindruck der abgelegenen Gemeinschaft trügt, die freundlichen Dorfbewohner verhalten sich immer merkwürdiger. Sie bereiten sich auf ein Mittsommer-Ritual vor, das nur alle 90 Jahre zelebriert wird.