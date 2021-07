TV-Tipps am Samstag

"Charlotte Link - Im Tal des Fuchses": Ryan (Ludwig Trepte) bringt sein Entführungsopfer in ein entlegenes Tal. (cg/spot)

10.07.2021 06:01 Uhr

In "Charlotte Link - Im Tal des Fuchses" (Das Erste) wird eine junge Frau entführt - mit weitreichenden Folgen. ProSieben zeigt das Beste aus "Duell um die Welt". In "21 Jump Street" (VOX) ermitteln zwei Chaoten undercover in einer Highschool.

20:15 Uhr, Das Erste, Charlotte Link – Im Tal des Fuchses, Krimi

Der labile Kleinkriminelle Ryan Lee (Ludwig Trepte) überwältigt in einem Nationalpark eine Frau (Katharina Schüttler), die allein in ihrem Auto auf einem Parkplatz steht. Er bringt sie in eine Fuchshöhle und sperrt sie in eine Kiste ein. Bevor er Lösegeld für die Rückzahlung von drängenden Schulden fordern kann, wird der vorbestrafte Kidnapper wegen einer Schlägerei verhaftet und im Schnellverfahren verurteilt. Drei Jahre später: Ryan wird aus dem Gefängnis entlassen. Weder er noch Matthew (Benjamin Sadler) wissen, was aus Vanessa geworden ist.

20:15 Uhr, ProSieben, Das Beste aus Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas, Show

Seit Jahren duellieren sich Joko & Klaas rund um den Erdball. Erst schickten sie sich gegenseitig auf irrsinnige Reisen, jetzt ihre Teams. Zahlreiche Promis haben für Team Joko und Team Klaas Mut, Kraft und Willensstärke bewiesen und für Joko & Klaas um den Weltmeistertitel gekämpft. ProSieben zeigt die besten, wahnsinnigsten und spektakulärsten Duelle – vom Käserennen in England, einem besonderen Werbedreh in Griechenland bis hin zu einem hochexplosiven Dinner in Tschechien.

20:15 Uhr, Sat.1, Coco – Lebendiger als das Leben!, Digitaltrickkomödie

Miguel träumt davon, Musiker zu werden, so wie sein großes Idol Ernesto de la Cruz, der als Gitarrist in Mexiko Bekanntheit erlangte. Doch Miguels Familie ist strikt gegen das Musizieren und so macht sich der Junge davon und landet ausgerechnet am „Día de los muertos“ im Reich der Toten. Wird er es noch vor Sonnenaufgang schaffen, nach Hause zu kommen, ehe er sich in ein Skelett verwandelt?

20:15 Uhr, ONE, Der Amsterdam-Krimi: Das verschwundene Kind, Krimi

Der ehemalige LKA-Ermittler Alex Pollack (Hannes Jaenicke) gerät selbst in den Mittelpunkt einer mörderischen Erpressung. Kidnapper haben den Sohn seiner Nachbarin Annika (Bracha van Doesburgh) entführt, um Pollack dazu zu zwingen, seinen neuen Kollegen Bram (Fedja van Huêt) zu töten! Wenn der Undercover-Spezialist diese ungewöhnliche Forderung nicht innerhalb einer Stunde ausführt, ist der elfjährige Sam (Robin Welten) tot – so lautet die Drohung. Um Zeit zu gewinnen, geht Pollack zum Schein auf die Forderung ein.

20:15 Uhr, VOX, 21 Jump Street, Actionkomödie

Die beiden Nachwuchs-Polizisten Schmidt (Jonah Hill) und Jenko (Channing Tatum) kennen sich schon seit ihrer gemeinsamen Zeit auf der Highschool. Da sie es mit den Vorschriften nicht immer genau nehmen, werden sie zu einer geheimen Spezialeinheit namens „21 Jump Street“ strafversetzt. Ihr neuer Auftrag: Sie sollen undercover an ihrer alten Schule ermitteln, wo seit einiger Zeit eine gefährliche Droge im Umlauf ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die Identitäten der beiden Polizisten getauscht wurden.