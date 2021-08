TV-Tipps am Samstag

"3 1/2 Stunden": Gerd (Jan Krauter) will im Westen bleiben. (cg/spot)

07.08.2021 06:01 Uhr

In "3 1/2 Stunden" (Das Erste) steht eine DDR-Familie vor einer schweren Entscheidung. "The Jungle Book" (Sat.1) erzählt die Geschichte des Findelkinds Mogli als Realfilm. In "CHiPs" (ProSieben) machen zwei ungleiche Bikercops den kalifornischen Highway unsicher.

20:15 Uhr, Das Erste, 3 1/2 Stunden, Drama

München am 13. August 1961. Ein Zug mit DDR-Bürgern als Reisegästen macht sich auf den Weg nach Ost-Berlin. Unterwegs spricht sich die Nachricht von einem Mauerbau wie ein Lauffeuer herum. Die überzeugte Kommunistin Marlies (Susanne Bormann), Tochter eines hohen NVA-Offiziers (Uwe Kockisch), erkennt sofort, welche Auswirkungen dadurch auf ihre Ehe und die beiden Kinder (Kolja Rashed, Klara Metten) drohen. Ihr Ehemann Gerd (Jan Krauter), ein regimekritischer Ingenieur, drängt auf das Bleiben in der BRD. Mit jedem Halt rückt die Entscheidung näher, ob die Familie zerbricht.

20:15 Uhr, Sat.1, The Jungle Book, Dschungelabenteuer

Der Menschenjunge Mogli wird im Dschungel ausgesetzt und fortan von Wölfen großgezogen. Inmitten seiner tierischen Familie lebt er jahrelang unbeschwert, bis Tiger Shir Khan seine Klauen nach ihm ausfährt. Mogli beschließt, den Weg zurück zu den Menschen zu finden. In Begleitung von Panther Baghira und Bär Balu macht er sich auf den Weg.

20:15, RTL, 5 gegen Jauch, Quizshow

Neue Spielregeln bei „5 gegen Jauch“ mit Einzelduellen zwischen Günther Jauch und den Promis, spontanen Schnellrate-Buzzer-Runden, Joker-Spielen und einer neuen „5 Secrets“-Spielrunde, in der die Stars Persönliches verraten: Die Event-Show mit dem Dream-Team „Pocher-Jauch“ wird noch spannender, spontaner und abwechslungsreicher.

20:15 Uhr, ProSieben, CHiPs, Komödie

Jon (Dax Shepard) und Frank (Michael Peña) heuern bei der California Highway Patrol an, um auf den Straßen rund um L.A. auf ihren Motorrädern für Recht und Ordnung zu sorgen. Während Jon als ehemaliger Profi-Rennfahrer einen entspannten Job erwartet, wird der selbstverliebte FBI-Agent Frank bei der CHiPs undercover eingeschleust. Der Frischling und der hartgesottene Profi sollen ein Team bilden – Chaos ist programmiert.

23:15, ZDF, Leave No Trace – Meine Wildnis, Drama

Mitten im Wald lebt ein verwitweter Vater (Ben Foster) mit seiner Tochter (Thomasin McKenzie) in selbstgenügsamer Einsamkeit. Doch die Idylle hat ein Ende, als sie schließlich eines Tages durch einen Zufall entdeckt werden. Nach ihrer vorläufigen Festnahme durch die Polizei ändert sich das Leben der beiden schlagartig. Gegen ihren Willen müssen Vater und Tochter an einem Resozialisierungsprogramm teilnehmen, um schrittweise wieder in die Gesellschaft eingegliedert zu werden.