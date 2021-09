TV-Tipps am Samstag

"Helen Dorn: Die letzte Rettung": Helen Dorn (Anna Loos) trifft in der Wohnung des Opfers Adrian Jessen (Florian Stetter) und berichtet ihm vom Tod seiner Freundin. (cg/spot)

04.09.2021 06:00 Uhr

Nach dem Selbstmord eines Kollegen kämpft die Ermittlerin "Helen Dorn" (ZDF) mit Schuldgefühlen. Im Ersten präsentiert Florian Silbereisen die "Schlagerchallenge.2021". In "Crazy Rich" (ProSieben) macht ein junges Pärchen eine irre Asien-Reise.

20:15 Uhr, ZDF, Helen Dorn: Die letzte Rettung, Krimi

Nachdem sich ein Kollege bei einem Einsatz vor ihren Augen erschossen hat, ist Helen Dorn (Anna Loos) mit ihren Schuldgefühlen und den stillen Vorwürfen der Kollegen konfrontiert, allen voran Tayfun Murat (Denis Moschitto). Gleichzeitig muss sie den Mord an einer jungen Medizinstudentin aufklären. Ihre Ermittlungen führen die Kommissarin auf die onkologische Station einer Hamburger Klinik und decken bald das geheime Doppelleben des Opfers auf.

20:15 Uhr, Das Erste, Schlagerchallenge.2021 – Der ganz große Traum, Show

Für eine Sängerin oder einen Sänger kann sich mit der „Schlagerchallenge.2021“ das gesamte Leben ändern! Denn bei Florian Silbereisen kann „Der ganz große Traum“ in Erfüllung gehen, der alles, was bisher war, auf den Kopf stellt. Natürlich mit vielen Stars, Hits und Überraschungen.

20:15, Sat.1, A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando, Digitaltrickabenteuer

Durch einen Unfall getrennt müssen Woody und Forky – Bonnies selbstgebasteltes Spielzeug aus Abfall – wieder zurück zu ihrer Familie finden. Unterwegs trifft der Cowboy dabei auf seine Freundin Porzellinchen, die inzwischen ein ganz anderes Leben führt. Woody wird bewusst, dass nicht nur Forky, sondern auch er herausfinden muss, wo er hingehört.

20:15 Uhr, RTL, Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show

Der Spaß geht endlich weiter! Drei ahnungslose Moderatoren ohne Plan, die sich neuen Spiel- und Quizrunden mit ungewissem Ausgang stellen: Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch tanzen in drei neuen Samstagabend-Primetime-Shows wieder auf dem Vulkan und geben alles. Live, ohne Sicherheitsnetz, ohne Proben, mit Köpfchen, einer gehörigen Portion Spielfreude und mit vollem Körpereinsatz. Einfach ausgezeichnete Unterhaltung!

20:15, ProSieben, Crazy Rich, Romantische Komödie

Als die New Yorkerin Rachel Chu die Familie ihres Freundes Nick Young in Singapur kennenlernt, wird ihr Leben völlig auf den Kopf gestellt. Nicks Familie gehört zur wirtschaftlichen Elite des Landes und ist von Rachels Herkunft wenig begeistert. Aber auch die Intrigen ihrer Schwiegermutter halten Rachel nicht auf: Sie will für ihre Liebe kämpfen.