06.09.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) ermitteln Moritz Eisner und Bibi Fellner nach einem Mord in der Fitness-Szene. In "Nur ein kleiner Gefallen" (ProSieben) geht eine Bloggerin dem Verschwinden ihrer Freundin auf den Grund. Bei RTL suchen die "Schlümpfe" nach einem verschwundenen Dorf.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Pumpen, Krimi

Neben den Bahngleisen wird eine männliche Leiche gefunden. Die Identifizierung des Toten gestaltet sich nicht ganz einfach, führt aber alsbald in ein kleines Wiener Fitnessstudio, wo das Opfer zeitlebens häufig anzutreffen war. Es gibt mehrere Ungereimtheiten: Wie kann sich ein offiziell Arbeitsloser einen teuren Sportwagen leisten, und was hat es mit den unzähligen Mailadressen auf seinem Laptop auf sich? Nachdem Selbstmord sehr rasch ausgeschlossen werden kann, suchen Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) im Umfeld von Iovan Savic nach einem möglichen Mordmotiv.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

In den Kochkämpfen wird wieder ordentlich aufgetischt. Während die Stars in jeder Folge Unterstützung von den Koch-Coaches bekommen, ist Steffen Henssler auf sich allein gestellt. Und nur, wer es schafft, die anspruchsvolle Jury von seinem Gericht zu überzeugen, hat die Chance auf ein Preisgeld für den guten Zweck. Zu Gast sind heute Sarah Lombardi, Jorge González und Hardy Krüger. Durch das Geschehen am Herd führt Moderatorin Laura Wontorra.

20:15 Uhr, ProSieben, Nur ein kleiner Gefallen, Thriller

Die alleinerziehende Stephanie Smothers (Anna Kendrick) führt ein bescheidenes Leben. Als sie sich mit der eleganten und mysteriösen Emily (Blake Lively) anfreundet, ist sie hellauf begeistert und hilft ihr gerne mit einem kleinen Gefallen aus. Aber ist die Freundschaft wirklich so aufrichtig, wie sie erscheint? Als Emily plötzlich spurlos verschwindet, werden Geheimnisse aufgedeckt, die ein ganz neues Licht auf die Geschehnisse werfen.

20:15 Uhr, RTL, Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf, Digitaltrick-Abenteuer

Schon lange rankt sich bei den Schlümpfen ein Mythos um das verlorene Dorf. Als Schlumpfine eine Karte findet, die den Weg zu diesem sagenumwobenen Ort weisen soll, macht sie sich ohne das Wissen von Papa Schlumpf mit Schlaubi, Hefty und Clumsy auf die Suche. Doch auf ihrem Weg müssen sie den verbotenen Wald durchqueren, wo jede Menge Gefahren lauern. Und die Zeit rennt: Denn der böse Zauberer Gargamel hat sich bereits an ihre Fersen geheftet.

20:15 Uhr, Sat.1, Fack ju Göhte, Komödie

Eigentlich will sich Ex-Knasti Zeki (Elyas M’Barek) nach seiner Entlassung ein schönes Leben machen: Er muss nur noch an das Geld aus dem Banküberfall kommen, das auf einer Baustelle vergraben wurde. Dort steht aber mittlerweile die neue Turnhalle der Goethe-Gesamtschule. Zeki sieht nur eine Möglichkeit, an das Geld zu kommen: Er lässt sich kurzerhand als Aushilfslehrer einstellen – und muss ausgerechnet die allseits gefürchtete Klasse 10b übernehmen. Doch seine eher rabiaten (Lehr-)Methoden erweisen sich als ideales Mittel, um sich Respekt zu verschaffen.

(cg/spot)