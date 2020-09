13.09.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Sonntag

In "Rampage - Big Meets Bigger" (ProSieben) legt sich Dwayne Johnson mit mutierten Riesentieren an. Der Todessturz eines Jugendlichen beschäftigt die Kommissare Janneke und Brix im "Tatort" (Das Erste). Bei RTL gibt Angelina Jolie die rachsüchtige Fee in "Maleficent".

20:15 Uhr, ProSieben, Rampage – Big Meets Bigger, Monsteraction

Der Primatenforscher Davis Okoye (Dwayne Johnson) und der Silberrückengorilla George haben ein inniges Verhältnis zueinander, denn Davis hat den Affen von klein auf erzogen. Als ein illegales Genexperiment schiefgeht und George plötzlich zu einem riesigen Monster mutiert, muss Davis schnellstmöglich ein Gegenmittel finden, um seinen tierischen Freund zu retten. Denn dieser ist bereits ins Visier der Regierung geraten.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Funkstille, Krimi

Die 17-jährige Emily Fisher (Emilia Bernsdorf) ist nachts im Park mit dem zwei Jahre älteren Nachbarsjungen Sebastian Schneider (Tobias Schäfer) verabredet. Doch der kommt nicht. Zu Hause erfährt Emily, dass Sebastian in einem „Lost Place“, einer alten Fabrikhalle, in den Tod gestürzt ist. Für die Hauptkommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) ist rasch klar, dass es sich um Mord handelt. Im Netz stoßen sie auf Videos, die Sebastian zusammen mit seinem Kumpel Adrian (Leon Seidel) in verlassenen Fabrikgebäuden gemacht hat.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling – Am Ende des Sommers, Dramödie

Dorfhelferin Katja (Simone Thomalla) hat Judith Kleinke (Adina Vetter) geholfen, zu ihrer Depression zu stehen. Auf dem Weg zu einem Vorstellungsgespräch erleidet die Mutter nun einen folgenschweren Verkehrsunfall. Der Zufall will es, dass Katja mit Judiths Töchterchen Marie unterwegs ist, just in dem Moment, als sie an die Unfallstelle kommt. Wie soll sie sich verhalten? Unmöglich kann sie dem Kind, das ahnungslos im Auto sitzt, diese Nachricht überbringen. Die nun folgenden Stunden bringen Katja an ihre Grenzen.

20:15 Uhr, RTL, Maleficent – Die dunkle Fee, Fantasy

Als sich der junge Prinz Stefan (Sharlto Copley) im Wald verirrt, trifft er auf die gutmütige Waldfee Maleficent (Angelina Jolie). Aus anfänglicher Freundschaft entwickelt sich schon bald Liebe – und genau diese wird Maleficent zum Verhängnis. Kaum ist er erwachsen, will Stefan der neue König des Landes werden. Er überlistet seine einstige Freundin und wird Thronfolger. Als Jahre später Stefans Tochter Aurora (Elle Fanning) geboren wird, rächt sich die gekränkte Maleficent, indem sie Aurora verflucht: Am Tag ihres 16. Geburtstags soll die Prinzessin in einen ewigen Schlaf fallen. Nur ein Kuss aus wahrer Liebe kann den Bann brechen.

20:15 Uhr, Sat.1, Fack Ju Göhte 2, Komödie

Zeki Müller (Elyas M’Barek), mittlerweile Lehrer auf der Goethe-Gesamtschule, ist urlaubsreif, denn frühes Aufstehen, Korrigieren von Klassenarbeiten und nervige Teenager sind überhaupt nicht sein Ding. Die von Rektorin Gerster (Katja Riemann) vorgeschlagene Exkursion nach Thailand kommt also wie gerufen. Leider muss Herr Müller während des „Urlaubs“ jedoch die Terror-Klasse 10b beaufsichtigen.

(cg/spot)