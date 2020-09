20.09.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Sonntag

In "Polizeiruf 110" (Das Erste) taucht die Leiche einer lange für tot erklärten Frau auf. King Arthur will in "Legend of the Sword" (ProSieben) seine Krone zurückerobern. In "Fack Ju Göhte 3" steht für Chaos-Lehrer Zeki Müller und seine Klasse (Sat.1) das Abi an.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Tod einer Toten, Krimi

Nahe Magdeburg wird eine junge Frau, Jessica Mannfeld, tot aufgefunden. Der Schuss in den Hinterkopf deutet auf eine Hinrichtung. In einem Auto in der Nähe des Fundorts findet Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) ein kleines Mädchen. Es spricht kein Wort. Brasch vermutet, dass es die Tochter des Opfers ist. Der Vater der Toten wird als Angehöriger ausfindig gemacht. Werner Mannfeld (Christian Kuchenbuch) ist irritiert über die Nachricht. Seine Tochter wurde bereits vor Jahren nach einem Autounfall für tot erklärt, zusammen mit ihrem Freund Alex Zapf (Ben Münchow).

20:15 Uhr, ProSieben, King Arthur: Legend of the Sword, Action

Vortigern (Jude Law), der Bruder des mächtigen König Uther (Eric Bana), tötet aus dem Hinterhalt seinen Bruder und dessen Frau. Thronfolger Arthur (Charlie Hunnam) wird mit einem Boot abgetrieben und sein Leben bleibt verschont. Nach einer unbedarften Kindheit kommt es zum großen Schicksalstag: Er kann Excalibur aus dem Stein ziehen und den Kampf um die rechtmäßige Thronfolge gegen seinen Onkel aufnehmen.

20:15 Uhr, Sat.1, Fack Ju Göhte 3, Komödie

Der Kultusminister hat vom schlechten Image der Goethe-Gesamtschule erfahren und donnert Gudrun (Katja Riemann) sämtliche Auflagen auf. Erfüllt sie diese nicht, wird die Schule geschlossen. Auch Zeki Müller (Elyas M’Barek) hat wenig zu lachen. Der Brennpunktlehrer versucht mit zweifelhaften Mitteln, seine Klasse durch das Abi zu prügeln. Nach dem ernüchternden Besuch im Berufsinformationszentrum gestaltet sich das jedoch schwieriger als gedacht.

20:15 Uhr, RTLzwei, Cast Away – Verschollen, Abenteuerdrama

Tom Hanks brilliert als moderner Robinson Crusoe: Chuck Noland ist als Controller einer Transportfirma ständig auf Reisen – seine Freundin Kelly hält dennoch fest zu ihm. Auf einem Flug ans andere Ende der Welt stürzt die Maschine jedoch über dem Ozean ab. Als einziger Überlebender kann sich Chuck auf eine einsame Insel retten. Im Laufe der Zeit findet er sich in der Wildnis zurecht. Er schafft es, zu überleben, aber es scheint, als gäbe es kein Entkommen.

20:15 Uhr, ZDF, Dan Sommerdahl – Tödliche Idylle: Die Tote am Strand, Krimi

Der 25. Hochzeitstag von Polizist Dan Sommerdahl (Peter Mygind) und seiner Frau Marianne (Laura Drasbæk) nimmt ein abruptes Ende, als eine Frauenleiche am Strand von Helsingør gefunden wird. Das Opfer hatte wenige Wochen zuvor ein Kind zur Welt gebracht, doch von dem Säugling fehlt jede Spur. Dan und sein Kollege Flemming Torp (André Babikian) nehmen die Ermittlungen auf und suchen neben dem Mörder vor allem nach dem vermissten Neugeborenen, das ohne Versorgung nur noch wenige Stunden zu leben hat – ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

(cg/spot)