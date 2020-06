TV-Tipps am Sonntag

Matt Damon muss sich in "Der Marsianer" (ProSieben) allein im All durchboxen. In "Ich - Einfach unverbesserlich 3" (RTL) lernt der Superschurke Gru seinen Zwillingsbruder kennen. Später beschäftigt Kommissar van der Valk (ZDF) der Tod eines berüchtigten Videobloggers.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Marsianer – Rettet Mark Watney, Sci-Fi-Survivalabenteuer

Während einer Raumfahrt-Mission zur Erforschung des Planeten Mars kommt ein gefährlicher Sandsturm auf. Als die Mission abgebrochen wird, verletzt sich der Astronaut Mark Watney (Matt Damon) schwer und wird im bewusstlosen Zustand von seinem Kameraden getrennt. Während alle glauben, dass er tot ist, kämpft Watney im Weltall allein ums Überleben. Vier Jahre muss er überstehen, bis die nächste Mission gen Mars startet, die seine einzige Hoffnung ist.

20:15 Uhr, RTL, Ich – Einfach unverbesserlich 3, Digitaltrickkomödie

Gru ist von der Anti-Verbrecherliga ausgeschlossen worden, weil er den Superschurken Balthazar Bratt nicht ausschalten konnte. Zuhause genießt er jetzt die Zeit mit den Kids und Lucy. Als er jedoch erfährt, dass er einen Zwillingsbruder namens Dru hat, droht das Idyll zu platzen. Dru ist nämlich das genaue Gegenteil von Gru und zudem extrem erfolgreich. Und dann taucht auch noch Balthazar wieder auf und die Brüder müssen an einem Strang ziehen.

20:15 Uhr, RTL ZWEI, Skiptrace, Action

Seit Jahren ist Polizist Bennie Chan (Jackie Chan) auf der Jagd nach dem Gangsterboss „Der Matador“. Als sich dann noch seine Patentochter Samantha (Fan Bingbing) Ärger mit der Bande um den Verbrecher einhandelt, unternimmt Chan alles, um sie zu beschützen. Dazu spürt er den Trickbetrüger Connor Watts (Johnny Knoxville) auf, der über wichtige Informationen verfügt und so als Einziger Samantha retten kann. Die beiden treten gemeinsam eine gefährliche Reise an, um den „Matador“ zu entlarven.

20:15 Uhr, VOX, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (2), Fantasy

Lord Voldemort (Ralph Fiennes) und seine Anhänger bereiten sich auf den Endkampf um Hogwarts vor. Derweil versuchen Harry (Daniel Radcliffe), Hermine (Emma Watson) und Ron (Rupert Grinch) die letzten Horkruxe zu vernichten. Diese beinhalten Teile von Voldemorts Seele und machen ihn unsterblich. Doch dafür müssen die Freunde in die Zauberer-Bank eindringen und die Konfrontation mit einem Drachen und einem Geist überstehen. Der finale Kampf gegen Todesser, Dementoren und Riesen wird über die Zukunft der Zauberwelt entscheiden und viele Opfer fordern.

21:45 Uhr, Das Erste, Kommissar van der Valk: Zerrissenes Amsterdam, Krimireihe

Ein Schock für tausende Fans von Videoblogger Ed Loman (Sander Plukaard): Anstelle seines berüchtigten Live-Blogs über Mode sehen seine Follower die Leiche des extrovertierten Influencers – mit zugenähten Augen! Kommissar Piet Van der Valk (Marc Warren) und sein Team gehen davon aus, dass der umstrittene Influencer seinen Mörder kannte. Die hippe Welt der fairen und ökologisch nachhaltigen Modelabels ist überschaubar, wie die Ermittler schon bald herausfinden, aber sie ist alles andere als harmonisch.

(cg/spot)