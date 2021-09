TV-Tipps am Sonntag

12.09.2021 06:00 Uhr

In "Pacific Rim - Uprising" (RTL) bedrohen die Kaiju-Monster erneut die Erde. Im ZDF gehen Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet erneut ins TV-Triell. In "Ocean's 8" (Sat.1) machen acht Meisterdiebinnen New York unsicher.

20:15 Uhr, RTL, Pacific Rim – Uprising, Action

Die Kaiju kehren zurück – und sind stärker als je zuvor! Jake Pentecost (John Boyega) – der einst hoffnungsvolle Jaeger-Pilot – hat seine Ausbildung abgebrochen und droht in die Kriminalität abzurutschen. Doch als die Kaiju mit neuer Kraft überraschend angreifen, stellt er sich der Herausforderung, das ruhmreiche Erbe seines Vaters anzutreten. An Jakes Seite kämpfen sein Pilotenrivale Lambert (Scott Eastwood) und die junge Hackerin Amara (Cailee Spaeny).

20:15 Uhr, Das Erste/ZDF, Das Triell – Dreikampf ums Kanzleramt, Diskussion

Das Erste und das ZDF präsentieren gemeinsam ein Triell der Kanzlerkandidaten von CDU/CSU und SPD sowie der Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen. In dem 95-minütigen Live-Format werden Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Armin Laschet (CDU/CSU) und Olaf Scholz (SPD) miteinander diskutieren und ihre Positionen zu den wesentlichen Themen des Bundestagswahlkampfs darstellen. Die Sendung wird von Maybrit Illner (ZDF) und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr moderiert.

20:15 Uhr, Sat.1, Ocean’s 8, Krimikomödie

Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis wendet sich Debbie (Sandra Bullock), Danny Oceans jüngere Schwester, an ihre frühere Partnerin Lou (Cate Blanchett). Sie hat es auf ein sündhaft teures Collier abgesehen, welches die Schauspielerin Daphne Kluger (Anne Hathaway) auf der diesjährigen Met-Gala tragen soll. Ihnen bleiben nur dreieinhalb Wochen, um ein Team aus Spezialistinnen zusammenzustellen.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nachtschicht: Geld regiert die Welt, Krimi

Der feucht-fröhliche Männerabend im Rotlichtviertel nimmt für Rechtsanwalt Boris Quante ein unschönes Ende: Er wird am nächsten Morgen vor einem Nachtclub erschossen aufgefunden. Erichsen (Armin Rohde) kann sich nicht mehr erinnern: Wie lange war er mit von der Partie? Und hat er beim Absacker tatsächlich mit seiner Dienstpistole herumgefuchtelt? Mit Restalkohol im Blut und einer Abmahnung in der Tasche wird ihm auch noch ein neuer Kollege an die Seite gestellt: Kommissar Yannick Kruse (Christoph Letkowski), ein Einser-Kandidat frisch von der Fachhochschule.

20:15 Uhr, RTLzwei, Mamma Mia!, Musicalkomödie

Sophie (Amanda Seyfried) steht kurz vor ihrer Hochzeit und möchte unbedingt ihren Vater dabeihaben. Dazu lädt sie die drei potenziellen Kandidaten und ehemaligen Liebhaber ihrer Mutter Donna (Meryl Streep) auf die traumhafte Insel Kalokairi ein, um endlich zu erfahren, wer ihr Vater ist – jedoch ohne Donna in ihren Plan einzuweihen …