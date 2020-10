25.10.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Sonntag

Die Wiener "Tatort"-Ermittler (Das Erste) geraten in einen Glaubenskrieg zwischen Schulmedizin und alternativen Heilmethoden. In "Star Wars: Die letzten Jedi" (ProSieben) hängt der Frieden in der Galaxis von Luke Skywalker ab.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Krank, Krimiserie

Die Ermittler Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) geraten mitten in einen Glaubenskrieg zwischen Schulmedizin und alternativen Heilmethoden. Als ein kleines Mädchen nach dem Einsatz sogenannter sanfter Medizin ums Leben kommt, schlägt das hohe Wellen, und es entbrennt ein erbitterter, hochemotionaler Streit. Musste sie wirklich sterben oder hätte sie bei anderer Behandlung vielleicht gerettet werden können?

20:15 Uhr, ProSieben, Star Wars: Die letzten Jedi, Sci-Fi-Saga

Während sich der republikanische Widerstand unter Leia (Carrie Fisher) schwere Rückzugsgefechte mit der Ersten Ordnung liefert, versucht Rey zunächst vergeblich, den resignierten Luke (Mark Hamill) Skywalker aus seinem Exil zu locken. Doch der von Gewissenbissen geplagte Luke stimmt nur zu, ihr drei Lektionen zur Kontrolle ihrer neuen Kräfte zu erteilen. Noch mehr macht Rey (Daisy Ridley) jedoch zu schaffen, dass sie über die Weiten des Raumes hinweg eine unmittelbare Verbindung zu ihrem Erzfeind Kylo Ren (Adam Driver) aufgebaut hat …

20:15 Uhr, ZDF, Ella Schön: Feuertaufe, Familienkomödie

Ella (Annette Frier) steht unter Schock: Die angehende Anwältin mit Asperger-Autismus verliert ihr Zuhause durch einen Brand und somit auch die Wohngemeinschaft mit Freundin Christina (Julia Richter) und deren Kindern. Die Aufregung auf Fischland hört nicht auf. Christinas Sohn Ben (Oscar Brose) ist in einen Autounfall mit Fahrerflucht verwickelt, den seine Freundin Juli verursacht hat. Ella soll Juli vor Gericht verteidigen, doch dafür muss sie erst hinter das Geheimnis des jungen Paares kommen.

20:15 Uhr, arte, Die Queen, Drama

Am 31. August 1997 versetzt der plötzliche Tod von Prinzessin Diana ganz England in einen Schockzustand. Doch während die Wogen der Gefühle bei der englischen Bevölkerung in den folgenden Tagen immer höher schlagen, ist die Queen (Helen Mirren) offenbar unfähig, auf die kollektive Trauer ihres Volkes angemessen zu reagieren. Nur der neu gewählte und überaus beliebte Premierminister Tony Blair (Michael Sheen) scheint das Bedürfnis der Menschen nach Halt und Trost zu verstehen. Als die Presse die Hetzjagd auf die vermeintlich gefühlskalten Royals eröffnet, liegt es deshalb an ihm, die Wogen wieder zu glätten.

20:15 Uhr, RTL zwei, Der Kaufhaus Cop, Actionkomödie

Paul Blart (Kevin James) wollte eigentlich Polizist werden, jedoch verhindern Übergewicht und andere gesundheitliche Probleme seine Karriere. Nun arbeitet er beim Sicherheitsdienst eines Kaufhauses. Als eines Tages eine Gruppe von Weihnachtsmännern die kaufhauseigene Bank überfällt, hat Blart endlich die Chance, ein echter Held zu sein und – ganz nebenbei – das Herz seiner heimlichen Liebe Amy (Jayma Mays) zu erobern. Mit Geschick, Kreativität und einer Portion Glück will er den Räubern das Handwerk legen.

