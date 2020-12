06.12.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Sonntag

Der Marvel-Held "Black Panther" (ProSieben) kämpft um die Zukunft seines Landes. Im "Tatort" (Das Erste) kommt es zum Showdown der Ermittler aus München und Dortmund mit der Mafia.

20:15 Uhr, ProSieben, Black Panther, Superheldenabenteuer

Nach dem Tod seines Vaters wird Prinz T’Challa (Chadwick Boseman) zum König von Wakanda ernannt – einem technologisch weit fortgeschrittenen, abgeschotteten Land in Afrika. Schon bald entfacht jedoch ein skrupelloser Kampf um den Thron und der König muss auf die Kräfte von Black Panther zurückgreifen, um sein Land zu retten.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: In der Familie (2), Krimi

Sofia Modica (Emma Preisendanz) leidet darunter, dass ihre Mutter die Familie in Dortmund an die Polizei verraten hat. Sie ist mit ihrem Vater Luca (Beniamino Brogi) und Pippo (Emiliano de Martino) in München untergetaucht. Sie sind abhängig vom italienischen Unternehmer Domenico Palladio (Paolo Sassanelli), einem hochrangigen Mitglied der ‚Ndrangheta. Die Hauptkommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) sind ihnen auf der Spur. Und auch Hauptkommissar Faber (Jörg Hartmann) hat noch eine Rechnung zu begleichen.

20:15 Uhr, ZDF, Katie Fforde: Emmas Geheimnis, Drama

Musikschullehrerin Emma Blum (Julia Brendler) hat ein schmerzliches Geheimnis, das nicht einmal ihr Freund Nick Sommerfeld (Josef Heynert) kennt. Enttäuscht spürt er jedoch, dass sie ihn nicht wirklich in ihr Leben lässt. Als junge Frau hat Emma ihr Kind zur Adoption freigegeben und leidet seitdem unter einem großen Schuldgefühl. Als sie in dem jungen Pianisten Noah Paulsen (Lennart Betzgen) glaubt, ihren Sohn wiedergefunden zu haben, wird sie völlig aus der Bahn geworfen.

20:15 Uhr, RTL zwei, Die Chroniken von Narnia – Der König von Narnia, Fantasy

Die Pevensie-Geschwister betreten durch ein verstecktes Portal in einem Wandschrank die fantastische Welt von Narnia. Sie ist voller Fabelwesen und anderer magischer Kreaturen. Narnia befindet sich seit nunmehr 100 Jahren in einem andauernden Winter, da die weiße Hexe Jadis (Tilda Swinton) das Königreich mit einem Fluch belegt hat – und die Pevensie-Kinder scheinen die prophezeiten Retter zu sein, die dem weisen Löwen Aslan dabei helfen sollen, Narnia zu befreien…

20:15 Uhr, sixx, Das Schwiegermonster, Komödie

Nach zahlreichen verunglückten Dates findet die attraktive Hundesitterin Charlie (Jennifer Lopez) im Chirurgen Kevin (Michael Vartan) endlich ihren Traummann. Wäre da nicht seine frustrierte Mutter Viola (Jane Fonda), die nach dem Verlust ihres Jobs nicht auch noch ihren Sohn an eine andere Frau verlieren möchte. Mit zahllosen Intrigen versucht sie, einen Keil zwischen die Frischverliebten zu treiben. Doch Charlie überlässt ihr nicht kampflos das Feld.

(cg/spot)