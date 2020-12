13.12.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Sonntag

In der Weihnachtsausgabe von "Kitchen Impossible" (VOX) treten Tim Mälzer & Co. in Teams gegeneinander an. Die Leiche in einer Ritterrüstung beschäftigt das "Tatort"-Team aus Münster. In "Meg" (ProSieben) tritt Jason Staham gegen einen Urzeit-Monsterfisch an.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible – Die Weihnachts-Edition, Kochshow

Im Weihnachts-Special stellen sich Tim Mälzer und Max Strohe sowie Tim Raue und The Duc Ngo der Herausforderung, Weihnachtsgerichte perfekt nachzukochen. Während es für Team Mälzer/Strohe in die Schweiz geht, wartet auf Team Raue/Duc Ngo in Frankreich eine kulinarische Aufgabe. Nach der Rückkehr feiern die vier einen gemeinsamen Weihnachtsabend, um herauszufinden: Wer hat sich den Sieg geschnappt?

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Es lebe der König!, Krimi

Das „Haus Lüdecke“ hat eine lange Geschichte und ist über Münsters Grenzen hinaus bekannt. Im Burggraben des alten Wasserschlosses wird eine Leiche gefunden – in Ritterrüstung. Bei dem Toten handelt es sich um den frischgebackenen Burgherrn Manfred Radtke (Anthony Arndt). War es ein Unfall oder steckt mehr dahinter – wie Kommissar Thiel (Axel Prahl) vermutet? Erst vor wenigen Monaten hatte der ehemalige Kirmeskönig Radtke die altehrwürdige Burg erstanden und wollte hier mit seiner Familie künftig Mittelalterspiele veranstalten.

20:15 Uhr, ProSieben, Meg, Actionhorror

Nach der Attacke eines riesigen Seeungeheuers bleibt Jonas Taylor (Jason Statham) keine Wahl, als zwei Mitglieder seiner Crew zurückzulassen, um den Rest des Teams zu retten. Fünf Jahre nach dem Unglück holen die Ereignisse jener Mission ihn wieder ein, als das Forschungsteam des Ozeanologen Dr. Minway Zhang (Winston Zhao) im Mariannengraben von einem gigantischen Hai attackiert wird.

Galerie

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany – Promi-Special, Sportshow

Erneut sammeln die prominenten Athleten Geld für die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ im Rahmen des Spendenmarathons. Insgesamt gibt es drei Runden und die besten drei Promi-Athleten dürfen versuchen, den Mount Midoriyama zu bezwingen, der in diesem Jahr unter freiem Himmel in Köln steht. Unter anderem treten an: Comedian Chris Tall, Sängerin Sarah Lombardi, Moderatorin Angela Finger-Erben und Reality TV-Star Thorsten Legat.

22:15 Uhr, ZDF, Mord in Genua – Ein Fall für Petra Delicato: Hundeliebe, Krimi

Ein Unbekannter wird erschlagen am Strand aufgefunden. Durch seinen treuen Hund wird er als Vincenzo Fregi identifiziert. In seiner Wohnung findet Petra (Paola Cortellesi) 10.000 Euro und kryptische Notizen. Die Ermittler treffen die Hundetrainerin Valentina (Alessia Giuliani). Die selbstbewusste Frau erobert Montes (Andrea Pennacchi) Herz im Sturm, doch Fregi scheint sie nicht zu kennen. Der Tierarzt Luca (Alessandro Tedeschi) erkennt in den Notizen Preislisten für Hunde, die für medizinische Experimente verkauft wurden.

(cg/spot)