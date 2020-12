27.12.2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Sonntag

Im ZDF startet die zweite Staffel von "Das Boot". Eine Krankenpflegerin verschwindet in "Polizeiruf 110" (Das Erste) nach einem Blind Date. In "Kingsman: The Secret Service" (ProSieben) mausert sich ein junger Rüpel zum Geheimagenten.

20:15 Uhr, ZDF, Das Boot II (1), Weltkriegsdramaserie

Dezember 1942. Der erfahrene U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz (Clemens Schick) erhält den Auftrag, mit „U-822“ drei Saboteure an der US-Ostküste abzusetzen. In der französischen Hafenstadt La Rochelle fahndet die Gestapo derweil nach untergetauchten Juden. Die aus dem Elsass stammende Simone (Vicky Krieps) arbeitet auch nach ihrer Enttarnung als Widerstandskämpferin durch Gestapo-Chef Hagen Forster (Tom Wlaschiha) weiterhin auf dem deutschen U-Boot-Stützpunkt und hilft gemeinsam mit ihrer Mitbewohnerin Margot (Fleur Geffrier) einer jüdischen Familie bei der Flucht.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Der Verurteilte, Krimi

Nach einem Blind Date mit einer Internetbekanntschaft verschwindet die junge häusliche Krankenpflegerin Valerie Klein (Amy Benkenstein). Ihre beste Freundin und Nachbarin Sandra Möller (Hanna Hilsdorf) erwacht am nächsten Morgen durch das Weinen von Valeries Tochter Janet (Rosa Wirtz). Der Vermisstenfall landet auf dem Schreibtisch von Kriminalhauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) und es beginnt eine intensive Suche.

20:15 Uhr, ProSieben, Kingsman: The Secret Service, Agentenabenteuer

Der Brite Harry Hart (Colin Firth) ist ein Agent der geheimen und regierungsunabhängigen Kingsman. Eines Tages trifft er auf Eggsy (Taron Egerton), dessen Vater einst ebenfalls Mitglied der Kingsman war. Er nimmt den jungen Mann bei sich auf und schleust ihn in das harte Rekrutierungsprogramm seiner Organisation ein. Bei ihrem ersten Auftrag geraten sie an den Milliardär Richmond Valentine (Samuel L. Jackson), der mit einem ominösen Plan die Welt „retten“ will.

20:15 Uhr, RTL, Pets, Digitrickkomödie

Für Terrier Max ist es jedes Mal der blanke Horror, wenn sein Frauchen zur Arbeit geht. Um dem Vierbeiner den Trennungsschmerz zu erleichtern, wird kurzerhand der zottelige Mischling Duke mit ins Haus geholt. Leider funktioniert die neue Hunde-WG überhaupt nicht, denn Max und Duke können sich von Anfang an nicht riechen. Die Rivalität wird auf eine harte Probe gestellt, als die zwei verloren gehen und sich durch New York schlagen müssen.

21:45 Uhr, Das Erste, Maria Wern, Kripo Gotland: Raues Land, Krimi

Als auf Fårö der Wilderer Henrik Jansson erschossen aufgefunden wird, stößt Kommissarin Maria Wern (Eva Röse) auf eine Reihe von Verdächtigen: Janssons Komplize Jens Aleskog (Sebastian Sporsén), der eine Affäre mit dessen Frau Johanna (Maja Rung) hat, die Geschwister Åsa (Lena Nilsson) und Micke Eriksson (Jimmy Lindström), die den Toten gefunden haben, und ihr demenzkranker Vater Konrad Eriksson (Sten Ljunggren), der mit einem Jagdgewehr bewaffnet nachts auf der Insel umherirrt.

(cg/spot)