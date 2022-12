Last Christmas, Tatort, ... TV-Tipps am Sonntag

"Last Christmas": Dank Tom (Henry Golding) findet Kate (Emilia Clarke) ihre Lebensfreude wieder. (cg/spot)

SpotOn News | 04.12.2022, 08:06 Uhr

In "Last Christmas" (RTL) trifft die vom Pech verfolgte Kate einen geheimnisvollen Gentleman. Im Kölner "Tatort" (Das Erste) wird ein obdachloser Pianist tot am Rheinufer gefunden. Außerdem gibt Julia Roberts in "Spieglein Spieglein" (Sat.1) die böse Stiefmutter.

20:15 Uhr, RTL, Last Christmas, Komödie

Im Leben von Kate (Emilia Clarke) läuft es nicht rund. Ihre Karriere als Tänzerin stagniert, mit ihrer Familie ist sie total zerstritten, und ihr Job als Elf in einem Weihnachtsladen, der das ganze Jahr über geöffnet ist, nervt. Dann tritt plötzlich der charmante Tom (Henry Golding) in den Laden und in ihr Leben. Dank ihm kann Kate wieder Selbstvertrauen und Lebensfreude finden. Doch mit Tom hat es eine ganz besondere Bewandtnis.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Freddy tanzt, Krimi

Der junge Musiker Daniel Gerber lebte zuletzt auf der Straße. Jetzt wurde seine Leiche am Rheinufer gefunden. Offensichtlich war er bereits vor mehreren Tagen brutal zusammengeschlagen worden und dann an seinen inneren Verletzungen gestorben. Die Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) finden schnell heraus, dass sich Gerber kurz vor seinem Tod um einen Job als Pianist in einer Hotelbar beworben hatte. Allerdings gab es dann wohl einen Streit zwischen ihm und drei jungen, feiernden Bankern. Eine weitere Spur führt die Kommissare zu einem Wohnhaus in der Nähe des vermeintlichen Tatorts.

20:15 Uhr, Sat.1, Spieglein Spieglein – Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen, Märchenspaß

Königin Clementianna (Julia Roberts) ist entsetzt. Deren magischer Spiegel prophezeit ihr, dass sie nicht mehr die Schönste ihres Königreichs ist. Ausgerechnet ihre Stieftochter Schneewittchen (Lily Collins) läuft ihr langsam aber sicher den Rang ab. Clementianna verbannt die junge Frau kurzerhand in den finsteren Wald. Dort trifft Schneewittchen auf sieben Zwerge und schmiedet gemeinsam mit ihnen einen Plan, die Königin vom Thron zu stoßen.

20:15 Uhr, ONE, Unter Nachbarn, Psychodrama

Die aufkeimende Freundschaft zweier ungleicher Nachbarn erfährt eine tragische Wendung, als David (Maxim Mehmet) eine Frau anfährt und tödlich verletzt. Auf Drängen Roberts begeht er Fahrerflucht. Während Robert (Charly Hübner) hofft, den neuen Nachbarn damit endgültig an sich binden zu können, wird David von Schuldgefühlen zerfressen. Als er Vanessa (Petra Schmidt-Schaller), die Schwester des Opfers, kennenlernt, glaubt er, seinen Fehler wieder gut machen zu können. Doch er hat nicht mit Robert gerechnet. Dieser ist bereit, alles zu tun, um seinen Nachbarn für sich alleine zu haben.

20:15 Uhr, RTLzwei, Der seltsame Fall des Benjamin Button, Liebesmärchen

New Orleans, 2005: Während Hurrikan Katrina auf die Golfküste zusteuert, bittet Daisy (Cate Blanchett) ihre Tochter, ihr aus einem Buch vorzulesen. Es ist das Tagebuch von Benjamin Button (Brad Pitt), der 1918 unter ungewöhnlichen Umständen auf die Welt kommt. Benjamin hat den Geist eines Säuglings, aber die äußerliche Erscheinung eines Greises. Für ihn gehen die Uhren rückwärts: er wird täglich immer jünger. Dennoch verbindet Daisy und Benjamin ein Leben lang eine außergewöhnliche Liebe.