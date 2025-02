Tatort, Venom, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Herz der Dunkelheit": Karin Gorniak (Karin Hanczewski, l.), ein Polizeikollege und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) überraschen die Jugendlichen im Poolhaus. (eyn/spot)

SpotOn News | 02.02.2025, 06:00 Uhr

Im "Tatort: Herz der Dunkelheit" (Das Erste) muss der Tod eines Dresdener Schülers aufgeklärt werden. Der Antiheld Venom hat es in "Let There Be Carnage" (ProSieben) mit einem Serienmörder zu tun. In "Der Prinz aus Zamunda 2" (Sat.1) kehrt Eddie Murphy als chaotischer Prinz Akeem zurück.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Herz der Dunkelheit, Krimi

Im Rahmen einer Abiturfeier kommt es zum mysteriösen Verschwinden des Schülers Janusz Simiak (Louis Wagenbrenner). Sein Mitschüler Marlin Baum (Max Wolter) setzt einen Notruf ab und informiert die Polizei über den mutmaßlichen Tod, ehe er selbst bei einem Unfall auf einer Landstraße ums Leben kommt. Aufgrund verdächtiger Hinweise auf ein Gewaltdelikt beginnen Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) gemeinsam mit ihrem Vorgesetzten Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) von der Dresdner Kriminalpolizei zu ermitteln. Unter anderem gerät Romy Brahms (Charlotte Krause), die Tochter von Gorniaks Lebensgefährten Paul Brahms (Hannes Wegener), in den Fokus, was sowohl ihre Partnerschaft mit Paul als auch ihre berufliche Integrität belastet. Mit der Entdeckung von Janusz' Leichnam erreicht der Fall seinen tragischen Höhepunkt…

20:15 Uhr, Pro Sieben, Venom: Let There Be Carnage, Anti-Superhelden-Action

Eddie Brock (Tom Hardy) und der außerirdische Symbiont Venom versuchen, ihren Alltag miteinander zu bewältigen, doch ihre unterschiedlichen Ansichten erschweren das Zusammenleben. Währenddessen steht der Serienmörder Cletus Kasady (Woody Harrelson) im Gefängnis kurz vor seiner Hinrichtung. Ein Vorfall bei der Exekution verändert jedoch alles und hat weitreichende Konsequenzen für Eddie und Venom.

20:15 Uhr, Sat.1, Der Prinz aus Zamunda 2, Komödie

Akeem (Eddie Murphy), der zukünftige König von Zamunda, erfährt auf dem Sterbebett seines Vaters, dass er einen Sohn in New York hat. Er reist daraufhin in die USA, um seinen Nachfolger Lavelle (Jermaine Fowler) kennenzulernen und zurück nach Zamunda zu holen. Doch die Suche nach seinem Sohn entpuppt sich als aufregendes Abenteuer, das Akeem vor unerwartete Herausforderungen stellt.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Die Mutter, die es nie gab, Dramödie

Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) gerät in Konflikt mit dem neuen Friedhofswärter, der die junge Madita (Mathilda Smidt) vom Friedhof vertreiben will, als sie um ihre verstorbene Mutter trauert. Doch da es kein Grab der Mutter gibt, wird Katja misstrauisch und sucht das Gespräch mit Madita, um herauszufinden, was wirklich dahintersteckt.

20:15 Uhr, VOX, Mälzer und Henssler liefern ab!, Kochduell

Im vierten Duell von "Mälzer und Henssler liefern ab!" treten Tim Mälzer und Steffen Henssler erneut gegeneinander an. Mit ihrem Pop-Up-Lieferdienst am Alsterufer zaubern die beiden Starköche Gerichte basierend auf den Vorgaben ihrer Kunden und liefern diese persönlich aus. Nach jeder Runde werden ihre Speisen bewertet, und der Koch mit den meisten Punkten gewinnt das Duell.