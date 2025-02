Mälzer und Henssler liefern ab!, ... TV-Tipps am Sonntag

"Mälzer und Henssler liefern ab!": Tim Mälzer (l.) und Steffen Henssler. (eyn/spot)

SpotOn News | 09.02.2025, 06:01 Uhr

VOX zeigt das kulinarische Duell "Mälzer und Henssler liefern ab!". Beim Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (RTL) wird der Dschungelkönig gekürt. Im Ersten gehen Olaf Scholz und Friedrich Merz ins TV-Duell.

20:15 Uhr, VOX, Mälzer und Henssler liefern ab!, Kochduell

Die Hamburger Spitzenköche treten erneut im Lieferservice-Wettbewerb gegeneinander an: Steffen Henssler und Tim Mälzer kochen basierend auf den Vorgaben ihrer Besteller und bringen die fertigen Gerichte eigenhändig zu ihnen. Neben den Prominenten Janin Ullmann, Pierre M. Krause und Steven Gätjen nehmen diesmal auch nicht-prominente Gäste den Pop-up-Lieferdienst am Alsterufer in Anspruch, um die beiden Köche vor kulinarische Herausforderungen zu stellen.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Finale, Dschungelshow

Wer gewinnt den Titel als Dschungelkönigin oder Dschungelkönig? Nach über zwei Wochen in der Wildnis Australiens steht das packende Finale an. In einer letzten Prüfung müssen die Finalisten zeigen, was sie draufhaben. Anschließend liegt es in den Händen der RTL-Zuschauer, zu bestimmen, welcher Promi sich den Titel "Königin oder König des Dschungels 2025" wirklich verdient hat.

20:15 Uhr, Das Erste, Das TV-Duell: Scholz gegen Merz, Diskussion

ARD und ZDF übertragen gemeinsam das Aufeinandertreffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seinem stärksten Herausforderer Friedrich Merz (CDU). Laut aktuellen Umfragen führt die Union deutlich vor den anderen Parteien. In der 90-minütigen Live-Debatte beantworten die beiden Spitzenpolitiker zentrale Fragen zur Zukunft des Landes und diskutieren die wichtigsten Themen des Bundestagswahlkampfs. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich dabei selbst ein Bild von den unterschiedlichen Standpunkten und Strategien machen. Moderiert wird das Duell von Sandra Maischberger (ARD) und Maybrit Illner (ZDF).

20:15 Uhr, Sat.1, The Ice Road, Action

Nach einer Explosion in einer Diamantenmine im Norden Kanadas werden mehrere Bergarbeiter unter Tage eingeschlossen – und ihr Sauerstoff reicht nur noch für 36 Stunden. Ice Road Trucker Mike McCann (Liam Neeson) soll gemeinsam mit seinem Team dringend benötigte Rettungsausrüstung zum Unglücksort transportieren. Doch das Wetter macht ihnen einen Strich durch die Rechnung: Schmelzendes Eis, Lawinen und ein heftiger Schneesturm gefährden die Mission.

20:15 Uhr, ProSieben, The Tomorrow War, Sci-Fi-Action

Zeitreisende überbringen eine erschreckende Nachricht: In 30 Jahren wird die Menschheit in einem Krieg gegen eine außerirdische Bedrohung unterliegen. Die Erde steht vor dem Untergang. Der Lehrer Dan Forester (Chris Pratt) will seine Tochter und die Zukunft retten und schließt sich einer Gruppe von Soldaten und Zivilisten an, die in den Kampf gegen die Aliens ziehen.