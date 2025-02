Tatort, Das Quadrell, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Vier Leben": Susanne Bonard (Corinna Harfouch, M.) und Robert Karow (Mark Waschke, r.) finden die Verdächtige Soraya Barakzay (Pegah Ferydoni, l.) bei einer Protestaktion vor dem Brandenburger Tor. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.02.2025, 06:01 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) wird ein Mann am helllichten Tag in Berlin erschossen. RTL zeigt die Diskussionsrunde "Das Quadrell - Kampf ums Kanzleramt". In "Mission: Impossible - Fallout" (ProSieben) bedroht eine mächtige Künstliche Intelligenz die Menschheit.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Vier Leben, Krimi

Mitten in Berlin, unweit des U-Bahnhofs Friedrichstraße, wird ein Mann am helllichten Tag von einem Scharfschützen erschossen. Die Ermittler Susanne Bonard (Corinna Harfouch) und Robert Karow (Mark Waschke) stehen unter enormem Druck, da die Sicherheitsvorkehrungen für einen anstehenden Staatsbesuch auf Hochtouren laufen. Die Innensenatorin ist alarmiert, und Staatsanwältin Taghavi (Jasmin Tabatabai) fordert eine schnelle Aufklärung. Das Opfer, Jürgen Weghorst, war einst ein aufstrebender Politiker, zog sich jedoch nach einer Affäre aus der Politik zurück. Zuletzt arbeitete er als Berater für eine Lobbyorganisation der Lebensmittelbranche.

20:15 Uhr, RTL, Das Quadrell – Kampf ums Kanzleramt, Diskussion

Zum ersten Mal in der Geschichte des Fernsehens gibt es ein Quadrell: Pinar Atalay und Günther Jauch empfangen heute bei RTL, ntv und stern die vier Kanzlerkandidaten der derzeit laut Umfragen führenden Parteien. Bundeskanzler Olaf Scholz tritt in einer direkten Debatte gegen Friedrich Merz (CDU/CSU), Alice Weidel (AfD) und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) an.

20:15 Uhr, Pro Sieben, Mission: Impossible – Fallout, Actionthriller

Brisanter neuer Auftrag für Tom Cruise in seiner Paraderolle als Geheimagent Ethan Hunt: Die Apostel – übriggebliebene Anhänger des Bösewichts Solomon Lane – planen unter der Leitung eines Fundamentalisten, der sich John Lark nennt, bombenfähiges Plutonium zu beschaffen. Hunt soll die Übergabe stoppen. Doch durch eine folgenschwere Entscheidung geht die Mission schief und die Terrorgruppe gelangt an den radioaktiven Stoff…

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Prominente Kandidaten treten mit großem Ehrgeiz gegen Starkoch Steffen Henssler an, um ihn in einem kulinarischen Wettstreit herauszufordern. Moderatorin Laura Wontorra führt durch den Abend, während die Teilnehmer in mehreren Gängen – vom Impro-Gang über Vorspeise und Hauptgericht bis hin zum Dessert – um die meisten Punkte kämpfen. Die Entscheidung liegt bei der Jury, bestehend aus Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach. Neben Ruhm und Ehre winkt dem Sieger ein Preisgeld für den guten Zweck.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Ich such dich!, Dramödie

Katja Baumann (Simone Thomalla) wird mit einer alten Geschichte konfrontiert: Die Kinder eines Ehepaars, das vor Jahren spurlos verschwand, kehren mit ihren Großeltern nach Frühling zurück. Katja vermutet hinter dem Fall einen Versicherungsbetrug und nimmt die Ermittlungen erneut auf. Währenddessen macht sich Lilly (Julia Willecke) große Sorgen um ihren Vater, der angeblich obdachlos sein soll.