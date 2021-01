31.01.2021 06:00 Uhr

TV-Tipps am Sonntag

In "Polizeiruf 110" (Das Erste) verfolgt Kommissarin Lenski eine flüchtige Mörderin. Mila Kunis und Kate McKinnon geraten als "Bad Spies" (Sat.1) in eine Spionageaffäre. Auf ProSieben geht Captain Jack Sparrow auf die Suche nach Poseidons Dreizack.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Monstermutter, Krimi

Olga Lenski (Maria Simon) hat ihren Dienst quittiert. Während sie ihren Resturlaub abbummelt, kommt es zu einem tödlichen Übergriff auf eine Mitarbeiterin des Jugendamts in Frankfurt (Oder). Kurzerhand wird die Kommissarin zurückbeordert. Als Olga von einer Befragung nicht zurückkehrt, beginnt sich Adam (Lucas Gregorowicz) zu sorgen. Wo ist Olga und hat ihr Verschwinden etwas mit der flüchtigen Täterin zu tun?

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Mit Regenschirmen fliegen, Dramödie

Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) hat es mit einem kleinen Mädchen zu tun, das zu Hause und in der Schule ständig für Ärger sorgt. Doch was verbirgt sich hinter diesem auffälligen Verhalten? Als Katja zu der Familie gerufen wird, wird ihr bald klar, dass Mathilda (Nele Richter) keineswegs nur Unsinn im Kopf hat. Mit ihrer einfühlsamen Art versucht Katja, einen Zugang zu dem verunsicherten Mädchen zu finden und ihr zu helfen.

20:15 Uhr, Sat.1, Bad Spies, Komödie

Audrey (Mila Kunis) hat gerade die Beziehung mit Drew (Justin Theroux) beendet, als dieser plötzlich wieder in ihr Leben tritt. Als sich herausstellt, dass er ein CIA-Spion ist und er schließlich bei einer Schießerei in ihrer Wohnung stirbt, gerät ihre Welt aus den Fugen. Kurz vor seinem Ableben bittet er Audrey, einen USB-Stick zu übergeben – in Europa. Nun liegt es an ihr und ihrer besten Freundin Morgan (Kate McKinnon), den Auftrag auszuführen.

20:15 Uhr, ProSieben, Pirates of the Caribbean: Salazars Rache, Abenteuerkomödie

Der barbarische Captain Salazar (Javier Bardem) schafft es, sich aus dem Teufelsdreieck zu befreien. Er schwört gnadenlose Rache und will alle noch lebenden Piraten töten – allen voran Captain Jack Sparrow (Johnny Depp). Dessen einzige Möglichkeit, Salazar zu besiegen, besteht darin, den Dreizack Poseidons in seine Hände zu bekommen, der ihm die Herrschaft über die sieben Weltmeere verleiht. Doch dazu muss er sich mit seinem Erzfeind Barbossa (Geoffrey Rush) verbünden.

20:15 Uhr, RTLzwei, Männertag, Komödie

Die vier Freunde Stevie (Milan Peschel), Chris (Tom Beck), Peter (Oliver Wnuk) und Klaus-Maria (Axel Stein) sind schockiert über den plötzlichen Tod ihres alten Schulfreundes Dieter. Um seinen letzten Wunsch zu erfüllen, begeben sie sich am Vatertag auf einen chaotischen Abenteuertrip auf dem Bierbike – und entdecken ganz neue Seiten aneinander. Mit von der Partie sind Stevies vom Liebeskummer geplagter Sohn Paul (Chris Tall) sowie Powerfrau Andrea (Lavinia Wilson), die aufpassen soll, dass Schauspieler Chris nicht über die Stränge schlägt.

(cg/spot)