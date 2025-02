Grill den Henssler, Ich bin ein Star,... TV-Tipps am Sonntag

"Grill den Henssler: Kartoffelspecial": (V.l.) Steffen Henssler, Evil Jared, Evelyn Burdecki, Henning Krautmacher. (eyn/spot)

SpotOn News | 23.02.2025, 06:00 Uhr

Auf VOX steigt das Kartoffelspecial von "Grill den Henssler". Rami Malek gibt in "Bohemian Rhapsody" (Sat.1) den Queen-Sänger Freddie Mercury. RTL zeigt die Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das Nachspiel".

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler: Kartoffelspecial, Kochshow

Bei "Grill den Henssler" kann alles passieren! In der Frühjahrsausgabe der beliebten Koch-Show treten hochmotivierte Prominente gegen Steffen Henssler an, um ihn am Herd zu schlagen. Moderiert wird der Wettkampf von Laura Wontorra. Nach Impro-Gang, Vorspeise, Hauptgericht und Dessert entscheidet das Jury-Trio mit Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach, wer die meisten Punkte sammelt – und damit ein Preisgeld für den guten Zweck gewinnt.

20:15 Uhr, Sat.1, Bohemian Rhapsody, Musikdrama

1970 wird Freddie Mercury (Rami Malek) Mitglied der Band Queen. Nach ersten Erfolgen in Großbritannien erobern die vier Musiker schon bald die Welt und landen einen Hit nach dem anderen. Doch als Freddie eine Solokarriere anstrebt, droht das Ende der Band. Können sie ihre Differenzen beilegen und sich für den legendären Live-Aid-Auftritt wieder zusammenschließen?

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – Das Nachspiel, Dschungelshow

Was passiert, wenn die Stars das Dschungelcamp verlassen und zurück im Alltag sind? Wie haben sie ihre Zeit im Camp verarbeitet, und was haben sie nach der Rückkehr als Erstes getan? In "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachspiel" treffen die Promis erstmals nach ihrem Abenteuer wieder aufeinander. Gibt es noch offene Rechnungen? Wer startet nach dem Camp richtig durch? Sonja Zietlow und Jan Köppen liefern die Antworten!

20:15 Uhr, Das Erste, Berliner Runde, Polittalk

ARD-Chefredakteur Oliver Köhr und ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten sprechen mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten bzw. Parteivorsitzenden der Parteien, die laut Hochrechnungen in Fraktionsstärke in den neuen Bundestag einziehen. Sie analysieren die Wahlergebnisse und diskutieren: Welche Parteien gehen in Koalitionsverhandlungen? Welche Themen stehen zuerst auf der Agenda? Und welche Veränderungen erwarten das Land und die Politik?

20:15 Uhr, ProSieben, Jack Reacher: Kein Weg zurück, Actionthriller

Der frühere Militärpolizist Jack Reacher (Tom Cruise) reist nach Virginia, um Major Susan Turner (Cobie Smulders), seine Nachfolgerin, zu treffen. Doch sie wird plötzlich wegen Spionage verhaftet. Auch Reacher gerät ins Visier der Justiz: Man wirft ihm vor, vor 16 Jahren einen Mord begangen zu haben. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen und sowohl seine als auch Turners Unschuld zu beweisen, beginnt er, die dubiosen Anschuldigungen zu untersuchen.