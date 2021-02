TV-Tipps am Sonntag

21.02.2021 06:00 Uhr

In "Mortal Engines: Krieg der Städte" (RTL) kämpft die Menschheit nach einer Katastrophe um die letzten Ressourcen. Im Dortmunder "Tatort" (Das Erste) gibt die Leiche einer jungen Frau Rätsel auf. Und der Reporter Eddie Brock verschmilzt mit einem Alien zu "Venom" (ProSieben).

20:15 Uhr, RTL, Mortal Engines: Krieg der Städte, Sci-Fi-Abenteuer

Nach einer globalen Katastrophe ist die Erde verwüstet. Die Menschen leben in gigantischen Metropolen auf Rädern und durchstreifen die Erde auf der Suche nach Nahrung und wertvollen Ressourcen. Tom Natsworthy (Robert Sheehan) lebt in der fahrenden Festung London und trifft dort auf die mysteriöse Hester Shaw (Hera Hilmar), deren Stadt überfallen und vernichtet wurde. Jetzt will sich Hester an Thaddeus Valentine (Hugo Weaving), der in London das Sagen hat, rächen und bittet Tom um Hilfe.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Heile Welt, Krimireihe

Nach einem Brand im Keller des Gerberzentrums, einer Hochhaus-Siedlung in Dortmund, wird die verkohlte Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Neue in der Dortmunder Mordkommission, Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger), erkennt schnell, dass das Opfer erschlagen wurde. Auch finden sich Hinweise auf eine versuchte Vergewaltigung. Bei den Ermittlungen wird das Team mit Rassismus, Polizeigewalt und Fake News konfrontiert.

20:15 Uhr, ProSieben, Venom, Comicaction

Der Journalist Eddie Brock (Tom Hardy) kommt hinter die dunklen Machenschaften des skrupellosen Forschers Dr. Carlton Drake (Riz Ahmed). Dieser plant unverantwortliche Experimente zur Verbindung von Menschen mit einer fremden Lebensform. Doch die Symbionten verfolgen ihre eigenen, zerstörerischen Ziele. Als Brock mit dem Außerirdischen Venom verschmilzt, wird den beiden eines klar: Sie müssen Drake aufhalten.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Ich sehe was, was du nicht siehst, Dramödie

Katja (Simone Thomalla) und ihre Praktikantin Lilly (Julia Beautx) hüten eine abgelegene Alm, da der Besitzer im Krankenhaus liegt. Plötzlich passieren unheimliche Dinge, bis hin zu einem Feuer, das vor der Hütte ausbricht. Der Almbesitzer berichtet von einem Nachbarn, der ihn wohl schon seit Langem schikaniert. Als Katja diesen konfrontiert, beginnt sie zu begreifen, wer hier tatsächlich sein Unwesen treibt.

20:15 Uhr, Sat.1, Ein ganzes halbes Jahr, Drama

Die 26-jährige Louisa (Emilia Clarke) nimmt eine Stelle bei der reichen Familie Traynor an. Sie soll den gelähmten Sohn, Will, unterstützen und unterhalten. Doch der verbitterte Will (Sam Claflin) lehnt Louisa ab. Außerdem hat er andere Pläne, in die Louisa nicht passt. Wills Vater Stephen (Charles Dance) hat Louisa bewusst verschwiegen, dass Will bereits das Ende seines Lebens plant, und zwar mittels eines sogenannten „assistierten Suizids“ in der Schweiz. Sechs Monate, also ein ganzes halbes Jahr, hat er seinen Eltern zuliebe die Reise in die Schweiz aufgeschoben.

(cg/spot)