TV-Tipps am Sonntag

28.02.2021 06:00 Uhr

Im Schweizer "Tatort" (Das Erste) wird ein Schokoladenfabrikant ermordet - eine Beziehungstat? Sylvester Stallone ist in "Creed II - Rocky's Legacy" (RTL) noch einmal als Rocky Balboa unterwegs. In "Independence Day: Wiederkehr" (Sat.1) droht der Erde eine neue Alien-Invasion.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Schoggiläbe, Krimi

In einer luxuriösen Villa wird Unternehmer Hans-Konrad Chevalier tot aufgefunden – erschlagen und erschossen. Das brutale Vorgehen deutet auf eine Beziehungstat hin. Der Ermordete leitete die renommierte Schokoladenfabrik der Chevaliers – gemeinsam mit seiner Tochter Claire (Elisa Plüss). Die Ermittlungen führen die Profilerin Tessa Ott (Carol Schuler) zurück zu ihren Wurzeln, der noblen Wohngegend am Zürichberg.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Wenn es in der Familie Wulf ums Kochen geht, fällt immer nur ein Name: Luba. Keine kocht kasachische Speisen so originalgetreu und authentisch wie sie. Alexander Wulf schickt Tim Mälzer in den engsten Familienkreis nach Erkelenz -und zwar zur Ehefrau seines Cousins. Tim Mälzer wird also nicht nur mit dem kasachischen Nationalgericht, sondern auch mit Alexander Wulfs gesamter Familie konfrontiert.

20:15 Uhr, RTL, Creed II – Rocky’s Legacy, Action

Adonis Creed (Michael B. Jordan) hat es geschafft, er ist Boxweltmeister im Schwergewicht. Doch so richtig happy ist er damit nicht. Als Ivan Drago (Dolph Lundgren), der bei einem Schaukampf einst Adonis‘ Vater Apollo Creed getötet hat, öffentlich einen Titelkampf zwischen seinem Sohn Viktor (Florian Munteanu) und Adonis fordert, willigt Creed in den gefährlichen Kampf ein. Doch sein Trainer Rocky Balboa (Rocky Balboa) will ihn diesmal nicht trainieren.

20:15 Uhr, ZDF, Nächste Ausfahrt Glück, Komödie

Als Katharina (Valerie Niehaus) ihrer alten Liebe Juri (Dirk Borchardt) gegenübersteht, erscheinen 30 Jahre wie ein Tag. Jahrzehntelang hat sie sich um Juris Vater Willi (Ernst Stötzner) gekümmert, doch nun stößt ihr guter Wille an Grenzen. Denn Willi wird wunderlich und bedarf der Aufmerksamkeit seines Sohnes. So kehrt Juri zurück aus Kanada. Dorthin war er ausgewandert, nachdem er 1989 über den Zaun der Prager Botschaft geklettert war. Der unangepasste Musiker wollte damals eigentlich gemeinsam mit Katharina aus der DDR fliehen, doch diese schreckte am Zaun vor dem entscheidenden Schritt zurück.

20:15 Uhr, Sat.1, Independence Day: Wiederkehr, Sci-Fi-Action

20 Jahre nach einer vernichtenden Alien-Invasion sieht sich die Erde erneut einem Angriff bösartiger Außerirdischer gegenüber. Trotz zahlreicher Sicherheitsmaßnahmen haben es die feindlichen Truppen geschafft, in die Erdatmosphäre einzudringen und für Schrecken und Verwüstung zu sorgen. Dylan (Jessie Usher) und Jake (Liam Hemsworth) sind Piloten beim Militär und rüsten sich für den verheerenden Kampf. Als Stiefsohn der Legende Steven Hiller liegt es nun an Dylan, die Menschheit zu retten.