TV-Tipps am Sonntag

"Ku'damm 63 (1)": Monika (Sonja Gerhardt) und Freddy (Trystan Pütter) versuchen, Hannelore Lay von ihrem Song zu überzeugen (cg/spot)

21.03.2021 06:00 Uhr

"Ku'Damm 63" (ZDF) folgt den drei Schöllack-Schwestern in die Swinging Sixties. Im "Tatort" (Das Erste) ermitteln Ballauf und Schenk im Obdachlosen-Milieu. Das Videospiel "Jumanji" (RTL) zieht vier Jugendliche in ein gefährliches Dschungelabenteuer.

20:15 Uhr, ZDF, Ku’damm 63 (1), Familiendrama

Caterina Schöllack (Claudia Michelsen) und ihre drei Töchter Monika (Sonja Gerhardt), Helga (Maria Ehrich) und Eva (Emilia Schüle) müssen sich auch im Jahr 1963 mit den gesellschaftlichen Zwängen und ihren persönlichen Liebesdramen auseinandersetzen. Die drei Schwestern sind reifer geworden und haben sich ein eigenständiges Leben aufgebaut. Doch es warten neue Herausforderungen auf die jungen Frauen, und sie müssen feststellen, dass nicht jede ihrer früheren Entscheidung richtig gewesen ist.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Wie alle anderen auch, Krimi

Ella (Ricarda Seifried) flieht vor ihrem gewalttätigen Ehemann und versucht, ohne Geld und ohne Freunde unterzutauchen. Die obdachlose Monika (Rike Eckermann) nimmt Ella unter ihre Fittiche und zeigt ihr, wie sie auf der Straße überlebt. Aber Ella lässt Monika allein, als sie in einem Schnellrestaurant Axel (Niklas Kohrt) kennenlernt und in seiner kleinen Wohnung Unterschlupf findet. Am nächsten Morgen ist die, die ihr Schutz versprach, tot. Die Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) nehmen die Ermittlungen auf.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

In der Kitchen Impossible „Best Friends Edition“ treten Tim Mälzer, Tim Raue und Alexander Herrmann gegeneinander an, um von Angesicht zu Angesicht herausfinden, wer der Beste unter ihnen ist. Als erstes geht es für Tim Mälzer und Tim Raue nach Wachenroth, in die fränkische Heimat von Alexander Herrmann.

20:15 Uhr, RTL, Jumanji: Willkommen im Dschungel, Abenteuerkomödie

Der Kultfilm mit Robin Williams von 1995 bekommt mit diesem Fantasy-Abenteuer eine rundum modernisierte Fortsetzung. Statt eines Brettspiels wie im Vorgängerfilm, zieht im Sequel ein Videogame seine Spieler in die Jumanji-Welt. So landen vier Schüler im abenteuerlichen Dschungel, verwandelt in die Spielcharaktere (u.a. Dwayne Johnson, Jack Black und Kevin Hart). Nur wenn sie das Spielziel erreichen, können sie den Gefahren entkommen.

20:15 Uhr, ProSieben, Assassin’s Creed, Fantasy-Action

Der Verbrecher Callum Lynch (Michael Fassbender) wird von der Forscherin Sophia (Marion Cotillard) vor der Vollstreckung seiner Todesstrafe befreit. Im Gegenzug muss er im Animus-Projekt mitwirken, das ihn die Erinnerung seines Ahnen Aguilar – ein Auftragsmörder zu Zeiten der spanischen Inquisition – erleben lässt. Er eignet sich Fähigkeiten an, um in der Gegenwart gegen einen mächtigen Geheimbund zu kämpfen.