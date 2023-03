Tatort, Spider-Man, Die Mumie, ... TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: MagicMom": Boerne (l.) und Thiel versuchen mit der Nachbarin einer Getöteten zu sprechen. (cg/spot)

SpotOn News | 05.03.2023, 06:01 Uhr

Im Münster-"Tatort" (Das Erste) wird eine Momfluencerin erhängt aufgefunden. Peter Parker trifft in "Spider-Man: Far from Home" (Sat.1) auf die mysteriösen Elementals. Bei "Wer stiehlt mir die Show?" (ProSieben) treten Promis gegen Joko Winterscheidt an.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: MagicMom, Krimi

Die frisch verstorbene Evita Vogt (Laura Louisa Garde) hatte mit ihren selbstironischen Videos in den sozialen Medien eine riesige Fangemeinde. Als "MagicMom" zählte sie zu den erfolgreichsten sogenannten Momfluencerinnen – eine sympathische junge Mutter, die zu ihren vermeintlichen Fehlern steht und Tipps und Tricks für andere Mütter parat hat. Doch nun wird sie in ihrem luxuriösen Zuhause erhängt aufgefunden. Zwar deutet alles darauf hin, doch hat Evita Vogt sich wirklich das Leben genommen? Eine echte Herausforderung für Professor Boerne (Jan Josef Liefers) und seine Assistentin Silke Haller (Christine Urspruch).

Video News

20:15 Uhr, Sat.1, Spider-Man: Far from Home, Superhelden-Action

Peter Parker (Tom Holland) unternimmt gemeinsam mit seinen engsten Freunden einen Trip durch Europa. Vor Ort erwartet ihn eine böse Überraschung: Peter muss sich nicht nur im Kampf gegen die Elementals, sondern auch gegen den Bösewicht Mysterio beweisen. Wird er es schaffen, seine Freunde und die gesamte Welt vor dem Unheil zu beschützen?

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Liebe ist die beste Therapie, Romanze

Innenarchitektin Pauline (Lea Louisa Wolfram) ist Einzelkind und hat bis heute Probleme mit ihrer dominanten Mutter Eve (Regula Grauwiller). Als Pauline dann noch herausfindet, dass ihr Mann Ken (Roman Knižka) sie betrügt, stürzt sie in eine Krise. Pauline beginnt eine Psychotherapie. Im Wartezimmer trifft sie ausgerechnet auf Eric (Joscha Kiefer), den Ehemann von Dana (Thekla Hartmann), mit der ihr Mann eine Affäre hat. Für Pauline und Eric ist das eine merkwürdige Situation, doch ihr gemeinsames Schicksal schweißt sie zusammen.

20:15 Uhr, ProSieben, Wer stiehlt mir die Show?, Show

Joko Winterscheidt setzt seinen Job als Quizmaster aufs Spiel und tritt gegen neue Herausforderer an. Auf die Gewinnerin oder den Gewinner wartet kein Geld- oder Sachpreis. Wer es schafft, Joko zu schlagen, gewinnt seine Show. Sie wollen Joko den Job streitig machen: Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer, Rapper Sido und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz. In jeder Folge kämpft zudem eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard-Kandidatin oder -Kandidat um die Moderation von Jokos Show.

20:15 Uhr, RTL, Die Mumie, Abenteuer

Eine ägyptische Prinzessin (Sofia Boutella) tötet ihren Vater und ihren neugeborenen Bruder, damit sie das Reich erben kann. Doch sie wird bestraft und in einem gigantischen Gefängnis eingekerkert. Jahrhunderte später entdecken die Abenteurer Nick (Tom Cruise), Chris (Jake Johnson) und Jennifer (Annabelle Wallis) im Irak das verborgene Grab. Sie öffnen es und befreien die Mumie von Prinzessin Ahmanet, die auf Rache sinnt.