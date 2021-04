TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Macht der Familie": Grosz (Franziska Weisz) und Falke (Wotan Wilke Möhring) durschauen langsam die Zusammenhänge (cg/spot)

18.04.2021 06:00 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) läuft eine Polizeiaktion gegen Waffenhändler aus dem Ruder. Chris Hemsworth schwingt in "Thor: Tag der Entscheidung" (ProSieben) erneut den Hammer und bei VOX heißt es wieder "Grill den Henssler".

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Macht der Familie, Krimi

Die Bundespolizei ermittelt gegen russische Waffenhändler, die sich als angebliche Hersteller von Landmaschinen ausgeben. Julia Grosz (Franziska Weisz), leitet den Einsatz. Als der verdeckte Ermittler kurz vor der Aufdeckung der mafiösen Strukturen im Einsatz ums Leben kommt, scheint die ganze Aktion gescheitert. Aber der Waffenhändler Timofejew (Wladimir Tarasjanz) hat eine Nichte, Marija, die beim LKA arbeitet und sich schon vor Jahren von ihrer Familie distanziert hat. Um das komplette Scheitern der Aktion zu verhindern, versucht Grosz, Marija (Tatiana Nekrasov) gegen ihre eigene Familie in Stellung zu bringen.

20:15 Uhr, ProSieben, Thor: Tag der Entscheidung, Superheldenaction

Thor (Chris Hemsworth) wird in einer entlegenen Welt als Gefangener gehalten und muss zur Unterhaltung der Bevölkerung als Gladiator kämpfen. Dabei trifft er auf einen alten Bekannten. Zusammen müssen sie versuchen, Sakaar zu verlassen, um nach Asgard zurückzukehren und die machtgierige Hela (Cate Blanchett), Thors Schwester, aufzuhalten. Diese will dort Ragnarok, die Zerstörung des Planeten, einleiten.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Tisch in der Provence: Unverhoffte Töchter, Drama

Der Morgen beginnt für Dr. Véronique Gilbert (Friederike Linke) mit einem großen Schock: Ihre Mutter Thérèse (Sabine Vitua) teilt ihr beim Kaffee mit, dass nicht der verstorbene Serge, sondern ihr vermeintlicher Onkel Franck (Peter Benedict) ihr Vater ist. Véro setzt sich aufgewühlt ins Auto – und fährt eine alte Dame an, die unvermittelt auf die Landstraße getreten war. Die Verletzte ist bewusstlos und erweist sich später zu Véros Überraschung als die an Alzheimer erkrankte Mutter ihres Kollegen Dr. Hugo Simon (Nico Rogner).

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Zum ersten Mal in der „Grill den Henssler“-Geschichte treten auf vielfachen Wunsch der Fans nicht-prominente Hobbyköch*innen gegen Steffen Henssler am Herd an! Unterstützt werden sie von Alexander Herrmann, der seine Premiere als Koch-Coach feiert. Wer die meisten Punkte absahnt und damit auch ein Preisgeld für den guten Zweck, entscheidet das „Grill den Henssler“-Jury-Trio. Töpfe und Emotionen werden überkochen.

22:55 Uhr, ProSieben, 10 Cloverfield Lane, Psychothriller

Michelle (Mary Elizabeth Winstead) ist verwirrt, als sie nach einem schweren Autounfall in einem Bunker zu sich kommt. Mit ihr befinden sich noch zwei Männer in dem Verlies: Emmett (John Gallagher Jr.) und Howard (John Goodman), der Michelle nach dem Unfall in Sicherheit gebracht hat. Von ihm erfährt sie auch, dass die Menschheit beinahe ausgelöscht ist. Doch Michelle plagt nur ein Gedanke: Was geschieht an der Oberfläche?