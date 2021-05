TV-Tipps am Sonntag

"X-Men: Dark Phoenix": Mystique (Jennifer Lawrence, l.) beruhigt Jean Grey (Sophie Turner) (cg/spot)

09.05.2021 06:00 Uhr

In "X-Men: Dark Phoenix" (ProSieben) wird die Telepathin Jean Grey zur Bedrohung für sich und andere. Das Wiener "Tatort"-Team (Das Erste) ermittelt nach dem Tod eines hohen Beamten. Beim Muttertags-Special von "Grill den Henssler" (VOX) trifft der Spitzenkoch auf Natascha Ochsenknecht.

20:15 Uhr, ProSieben, X-Men: Dark Phoenix, Action

Ein Zwischenfall bei einem Rettungseinsatz im Erdorbit zwingt Jean Grey (Sophie Turner), enorme Mengen Energie zu absorbieren. Diese verstärken nicht nur die telekinetischen Kräfte der Mutantin, so dass diese zur Gefahr für sie und andere werden, sondern durchbrechen auch eine von Professor X (James McAvoy) errichtete mentale Barriere, die Jean vor ihrer Vergangenheit schützen soll.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Verschwörung, Krimi

Ein Sommer in Wien. Es ist heiß. Zu heiß. Bibi (Adele Neuhauser) joggt durch den Wald und begegnet dabei ganz zufällig einem hohen Beamten des Innenministeriums. Wenig später ist der Mann tot. Moritz Eisner (Harald Krassnitzer), der in wenigen Tagen ein lang ersehntes Projekt bei Europol und der EU-Antikorruptionsbehörde OLAF in Den Haag antreten soll, beschließt, diesen Fall noch zu übernehmen. Aber ist es überhaupt ein Fall? Im Ministerium drängt man darauf, die Todesursache als simplen Herzinfarkt darzustellen.

20:15 Uhr, ZDF, Marie fängt Feuer: Spiel des Lebens, Familienfilm

Marie (Christine Eixenberger) gelingt es gerade noch rechtzeitig, zwei Kinder auf einem See zu retten. Ihr Vater hatte sie einfach vergessen. Seit dem Tod seiner Frau verfällt er immer mehr seiner Spielsucht. Und auch Philipp (Julian Looman), der Vater von Maries Sohn Max (Moritz Regenauer), scheint zu vergessen, dass er Vater ist. Er verschwindet einfach und lässt den enttäuschten Max zurück. Marie muss ihre Familie schützen und entscheidet, dass Philipp keinen Platz in ihrem Leben hat.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Beim Muttertags-Special von „Grill den Henssler“ muss sich Steffen Henssler auf Natascha Ochsenknecht mit Mutter Bärbel Wierichs, Sarah Lombardi mit Mutter Sonja Strano Engels sowie Moritz Sachs mit seiner „Lindenstraße“-Mama und „Mutter der Nation“ Marie-Luise Marjan gefasst machen. Dieses Mal fungieren die Mamas als Koch-Coaches und nehmen ihren Platz neben dem Herd ein.

20:15 Uhr, Sat.1, Fack ju Göhte 2, Komödie

Zeki Müller (Elyas M’Barek), mittlerweile Lehrer auf der Goethe-Gesamtschule, ist urlaubsreif, denn frühes Aufstehen, Korrigieren von Klassenarbeiten und nervige Teenager sind überhaupt nicht sein Ding. Die von Rektorin Gerster (Katja Riemann) vorgeschlagene Exkursion nach Thailand kommt also wie gerufen. Leider muss Herr Müller während des „Urlaubs“ jedoch die Terror-Klasse 10b beaufsichtigen…