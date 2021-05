TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Wo ist Mike?": Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Michael Schatz (Matthias Eggersdörfer) untersuchen den Bauernschrank im Labor nach Fingerabdrücken (cg/spot)

16.05.2021 06:00 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) verschwindet ein kleiner Junge spurlos. Der chaotische Agent "Johnny English" (RTL) jagt einen Hacker. Bei "Grill den Hennsler" (VOX) steht heute der Popsänger Johannes Oerding am Herd.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Wo ist Mike?, Krimi

Der fünfjährige Mike ist verschwunden. Drei Tage lang denken seine getrennt lebenden Eltern (Linda Pöppel, Andreas Pietschmann), dass ihr Sohn beim jeweils anderen ist, bis der Irrtum auffällt. Nun verdächtigt die Mutter wütend den Vater, der Vater die Mutter. Doch wo ist Mike wirklich? Welche Wahrheit verbirgt der Wald hinter dem Haus, in dem der Junge sich oft versteckt hat, wenn die Eltern sich stritten? Für Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) nimmt der Fall eine persönliche Wendung, als der Verdacht auf den Lehrer Rolf Glawogger (Sylvester Groth) fällt, zu dem sie seit kurzem eine innige und liebevolle Beziehung unterhält.

20:15 Uhr, RTL, Johnny English – Man lebt nur dreimal, Agentenpersiflage

Der Tollpatsch ihrer Majestät ist zurück! Bei einem Hackerangriff werden fast alle britischen Spione enttarnt. Nur Johnny English (Rowan Atkinson), der sich der Digitalisierung bislang erfolgreich widersetzen konnte, ist übrig. Mit seinen analogen Methoden ist ausgerechnet er die letzte Hoffnung für den Geheimdienst. So macht sich English mit seinem Kollegen auf, um die Welt zu retten. Dabei trifft er auch auf die verführerische wie mysteriöse Schurkin Ophelia (Olga Kurylenko).

20:15 Uhr, ZDF, Marie fängt Feuer: Spiel des Lebens, Familienfilm

Ausgelassen feiern die Wildegger die Hochzeit von Marie (Christine Eixenberger) und Stefan (Stefan Murr). Endlich haben sie sich das Jawort gegeben. Dabei ahnen sie nicht, welcher Schicksalsschlag ihnen allen bevorsteht. Parallel findet Marie heraus, dass Stefans Seitensprung nicht ohne Folgen geblieben ist. Er wird wieder Vater. Eine erneute Prüfung für die beiden. Doch Marie ist klar, dass Stefan zu seinem Kind stehen muss – genauso wie sie zu ihrer Beziehung steht.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Die „Sing meinen Song“-Stars Joris, Johannes Oerding und Jeanette Biedermann wollen Koch-King Steffen Henssler in dieser Folge „Grill den Henssler“ so richtig einheizen. Kristof Mulack, der sein Debüt als Koch-Coach feiert, steht seinen Promi-Schützlingen dabei zur Seite, um das Jury-Trio Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach zu überzeugen.

20:15 Uhr, ProSieben, Glass, Mysterythriller

David Dunn (David Dunn), ein Mann mit übermenschlichen Kräften, und der an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidende Kevin Wendell Crumb (James McAvoy) werden in eine psychiatrische Klinik gebracht. Dort arbeitet Dr. Ellie Staple (Samuel L. Jackson) mit Patienten, die behaupten, Superkräfte zu besitzen. Auch Elijah Price (Sarah Paulson) wird in der Einrichtung festgehalten – und sieht in der Ankunft von Dunn und Crumb die Chance, der Menschheit endlich die Existenz von Superhelden zu beweisen.