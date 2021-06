TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Die dritte Haut": Karow (Mark Waschke) und Rubin (Meret Becker) stellen den Mord an einem Immobilienmanager nach (cg/spot)

06.06.2021 06:00 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) endet eine Zwangsräumung für den Juniorchef einer Immobilienfirma tödlich. Und in "Late Night" (Sat.1) bangt Emma Thompson als Talkshow-Queen um ihren Posten.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Die dritte Haut, Krimi

Zwangsräumung in Berlin: An einem kalten Novembermorgen muss Otto Wagner (Peter René Lüdicke) mit seiner Familie die Wohnung verlassen. Nach der Übernahme des Mietshauses durch Ceylan Immobilien wird es Stück für Stück entmietet. Alte Verabredungen gelten nicht mehr und so sorgt die Umzugsfirma von Axel Schmiedtchen (Ingo Hülsmann) für eine schnelle, besenreine Übergabe. Doch es gibt Widerstand. Vier Mietparteien im Haus klammern sich an ihre noch bezahlbaren Wohnungen, wollen sie unbedingt behalten. Als der Juniorchef der Immobilienfirma, Cem Ceylan (Murat Dikenci), tot vor dem Haus liegt, hat die Berliner Mordkommission einen neuen Fall.

20:15 Uhr, Sat.1, Late Night – Die Show ihres Lebens, Komödie

Katherine Newbury (Emma Thompson) kämpft als einst gefeierte Moderatorin gegen sinkende Quoten: Die mehrfach ausgezeichnete Talk-Queen ist ein alter Hase im Showbusiness. Doch mittlerweile stehen die Zeichen auf Veränderung, weshalb der Sender ein komplettes Makeover plant. Um ihrem Karriere-Aus entgegenzuwirken, stellt Katherine kurzerhand Quereinsteigerin Molly (Mindy Kaling) ein, die versucht, das festgefahrene Team wieder auf den richtigen Kurs zu bringen.

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Schwiegertöchter, Fernsehfilm

Lynette Dawson (Ulrike Folkerts) will den letzten Wunsch ihres verstorbenen Mannes erfüllen und eine Stiftung in seinem Namen gründen. Dafür muss sie aber die Leitung ihrer Firma für Naturheilmittel abgeben. Ihre Söhne Patrick und Robin sollen die Firma leiten. Selbstverständlich geht Lynette davon aus, dass auch ihre Schwiegertöchter Kim und – in spe – Marisa mit in das Familienunternehmen einsteigen. Doch da hat sie sich geirrt.

20:15 Uhr, RTL, Minions, Digitaltrickspaß

Es ist die Bestimmung der Minions, immer dem schlimmsten Bösewicht zu dienen. Leider haben die kleinen, treuen Helferlein nicht immer ein glückliches Händchen, den auserwählten Schurken am Leben zu halten. Nach Jahren vergeblicher Suche finden Stuart, Kevin und Bob in Scarlett Overkill, der ersten weiblichen Superschurkin, endlich ihren „neuen Meister“. Die Lady beauftragt sie, die berühmten Kronjuwelen aus dem Buckingham Palace zu stehlen.

20.15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Tödliche Verführung, Krimi

Meike Schuhmann wird erschlagen in ihrer Wohnung aufgefunden. Hinweise auf ein Motiv findet das „starke Team“ zunächst nicht. Die Ehefrau des arbeitslosen Architekten Oliver Schuhmann (David Rott) führte ein unauffälliges Leben. Doch bald zeigt sich, dass die Fassade der Reihenhausidylle Risse hatte: Meike Schuhmann führte ein Doppelleben und arbeitete heimlich als Prostituierte.