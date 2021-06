TV-Tipps am Sonntag

Heide Keller und Sascha Hehn in "Das Traumschiff Mauritius", 2014. (aha/spot)

27.06.2021 06:01 Uhr

"Das Traumschiff" macht dieses Mal Halt auf Mauritius (ZDF). "Forrest Gump" führt durch die Geschichte der USA (Sat.1) und bei "Promi Shopping Queen" werden "Must-Have-Hosen" gestylt (VOX).

20:15, ZDF, Das Traumschiff Mauritius, Romanze

Das Traumschiff nimmt Kurs auf Mauritius – und Kapitän Burger (Sascha Hehn) versucht dort mit seiner Vergangenheit aufzuräumen. Vor einigen Jahren wurden er und seine Crew auf dem Inselstaat von Piraten überfallen. Nun geht er von Bord, um den Anführer der Piraten zu identifizieren. Beatrice (Heide Keller) macht sich währenddessen große Sorgen um ihren Freund und Vorgesetzten.

20:15, ProSieben, Star Trek Beyond, Sci-Fi-Action

Die Enterprise wird bei einer Rettungsaktion angegriffen und geentert – Bösewicht Krall ist auf der Suche nach einem besonderen Artefakt, das sich als letztes Bruchstück einer tödlichen Waffe herausstellt. Nachdem Krall in den Besitz des bedrohlichen Gegenstands kommt, versammeln sich Captain Kirk (Chris Pine), Spock (Zachary Quinto), McCoy (Karl Urban) und Scotty (Simon Pegg), um in den Kampf zu ziehen. Wird die Crew es schaffen, das All vor einer absoluten Katastrophe zu bewahren?

20:15, Sat.1, Forrest Gump, Drama

„Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt.“ Forrest Gump (Tom Hanks) leidet als Kind unter einer Gehbehinderung und wird durch seinen niedrigen IQ immer wieder ausgenutzt. Seine rührende Geschichte zeigt, wie er vom Soldaten zum Langstreckenläufer und vom Tischtennisprofi zum Millionär wird. All diese Erfolge scheinen ihm jedoch nicht viel zu bedeuten: Die ganze Zeit über denkt er schließlich an seine große Liebe Jenny (Robin Wright).

20:15, VOX, Promi Shopping Queen, Stylingshow

Schauspielerin Anja Kruse (64), TV-Moderatorin Marie Amière (44) und Multitalent Joyce Ilg (37) stellen sich Guido Maria Kretschmers (56) neuer Herausforderung: „Mädels haben die Hosen an! Ob Culotte, Trackpants oder Paperbag – Kreiert einen stylischen Look rund um die neuen Must-Have-Hosen!“ Welche der drei Power-Frauen kann den Mode-Mogul am Ende mit ihrem Outfit überzeugen?

20:15, RTL, Das Haus der geheimnisvollen Uhren, Fantasy-Abenteuer

Lewis (Owen Vaccaro) wird nach dem Tod seiner Eltern von seinem Onkel Jonathan (Jack Black) aufgenommen. In dessen Haus scheint es jedoch ordentlich zu spuken! Schnell merkt Lewis, dass sein Onkel und dessen Gefährtin (Cate Blanchett) Zauberer sind. Soweit kein Problem, gäbe es nicht noch den boshaften toten Vorbesitzer des Hauses…