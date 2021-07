TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Die Kunst des Krieges": Bibi Fellner (Adele Neuhauser, l.) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) ermitteln. (cg/spot)

04.07.2021 06:01 Uhr

Das Wiener "Tatort"-Team (Das Erste) hat es mit einem Menschenhändlerring zu tun. King Arthur will in "Legend of the Sword" (ProSieben) seine Krone zurückerobern. In "Creed - Rocky's Legacy" (RTL zwei) wird Sylvester Stallone zum Mentor eines jungen Boxers.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Die Kunst des Krieges, Krimi

In einem Wiener Randbezirk macht die Polizei einen grausigen Leichenfund: Dem Opfer, einem türkischen Geschäftsmann, wurden bei lebendigem Leibe die Zunge sowie beide Hände abgeschnitten. Nach außen hin war er Besitzer eines Döner-Restaurants. Für Oberstleutnant Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und seine Kollegin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) steht schnell fest, dass sie es mit einem Machtkampf im Milieu des organisierten Verbrechens zu tun haben.

20:15 Uhr, ProSieben, King Arthur: Legend of the Sword, Action

Vortigern (Jude Law), der Bruder des mächtigen König Uther (Eric Bana), tötet aus dem Hinterhalt seinen Bruder und dessen Frau. Thronfolger Arthur (Charlie Hunnam) wird mit einem Boot abgetrieben und sein Leben bleibt verschont. Nach einer unbedarften Kindheit kommt es zum großen Schicksalstag: Er kann Excalibur aus dem Stein ziehen und den Kampf um die rechtmäßige Thronfolge gegen seinen Onkel aufnehmen.

20:15 Uhr, RTL zwei, Creed – Rocky’s Legacy, Boxerdrama

Der junge Adonis Johnson (Michael B. Jordan) hat genug vom Bürojob und möchte seiner wahren Passion, dem Boxen, professionell nachgehen. Für seinen Weg zum Titel gibt er daher alles auf. Adonis, der uneheliche Sohn von Apollo Creed, einem ehemaligen Gegner und späterer Freund von Rocky Balboa (Sylvester Stallone), bittet die altgewordene Boxerlegende „Italian Stallion“, ihn zu trainieren. Die Trainingseinheiten machen sich bezahlt: Adonis gewinnt seinen ersten Profikampf.

20:15 Uhr, RTL, The Da Vinci Code – Sakrileg, Thriller

Als ein Bekannter von ihm im Louvre ermordet wird, rückt der Symbologe Robert Langdon (Tom Hanks) in den Blickpunkt der Polizei. Aber mit Hilfe der schönen Kryptologin Sophie (Audrey Tautou) kann er fliehen und versuchen, den wahren Täter zu finden. Dabei helfen ihm nicht nur die Symbole, die das Mordopfer in seinen letzten Zügen gezeichnet hat, sondern jede Menge weiterer Zeichen, die er auf seinem Weg findet. Die Spur führt zu einer Geheimorganisation, die ein Jahrtausende altes Geheimnis bewahren will.

21:45 Uhr, Das Erste, Brokenwood – Mord in Neuseeland: Sterben oder nicht sterben, Krimi

Detective Mike Shepherd (Neill Rea) und seine Assistentin Kristin Sims (Fern Sutherland) sehen mit eigenen Augen, wie auf der Bühne von Brokenwood ein Schauspieler stirbt. Nach dem wahrhaft tragischen Schlussakt der „Hamlet“-Premiere muss der unkonventionelle Kommissar sich der Leiche nicht allzu lange nähern, um einen Hinweis auf seinen Tod zu bekommen. Ein verdächtiger Geruch sagt dem Ermittler, dass der 21-jährige Ben Falkner (Nick Davies) nicht an seiner Asthmaerkrankung gestorben ist.