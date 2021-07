TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Spieglein, Spieglein": Kommissar Frank Thiel (vorn) traut seinen Augen nicht. (cg/spot)

11.07.2021 06:01 Uhr

Im "Tatort" (Das Erste) wird hinter dem Dom in Münster eine Leiche gefunden. Emma Watson gerät in "The Circle" (RTLzwei) an ein übermächtiges soziales Netzwerk. In "Genysis" (ProSieben) trifft der "Terminator" auf sein jüngeres digitales Ich.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Spieglein, Spieglein, Krimi

Wutschnaubend stürmt Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) in die Mordkommission: Nur kurze Zeit nachdem eine Tote hinter dem Dom gefunden wurde, tauchten die ersten Videos in den sozialen Netzwerken auf. Und jetzt auch noch dieses Foto auf der Titelseite der Tageszeitung – wie konnte Frank Thiel (Axel Prahl) sich nur lachend am Tatort fotografieren lassen? Die Ermittlungen haben kaum begonnen, da steht der Kommissar schon in der Kritik. Zumal auch Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) keine Hinweise auf einen Täter liefern kann.

20:15 Uhr, RTLzwei, The Circle, Social-Media-Thriller

Mae (Emma Watson) erhält einen Job bei The Circle, einem Technologieunternehmen, dessen Produkt TruYou Benutzerprofile, Konten und Zahlungssysteme einer Person zusammenführt. Der Arbeitgeber verlangt von Mae, auch ihre Konten mit TruYou zu erfassen. Obwohl Mae den Forderungen anfangs skeptisch gegenübersteht, arbeitet sie mit der Zeit an neuen Projekten, die die vollkommene Transparenz der Menschen zum Ziel hat. Schnell wird sie zum Gesicht des Unternehmens …

20:15 Uhr, RTL, Mamma Mia! Here We Go Again, Musical

Einige Jahre sind seit Sophies (Amanda Seyfried) Hochzeitsplanungen auf der griechischen Insel Kalokairi vergangen. Nun erwartet sie ein Kind – und die besten Freundinnen ihrer Mutter Donna (Meryl Streep) schwelgen sofort in Erinnerungen. An die Zeit, als Donna ihre drei Verehrer kennenlernte, mit Sophie schwanger wurde und ihr Leben selbst in die Hand nahm. Sophie erfährt nicht nur, wie alles begann, sondern auch, dass sie ihrer Mutter womöglich ähnlicher ist als gedacht.

20:15 Uhr, ProSieben, Terminator: Genisys, Sci-Fi-Action

Im Jahr 2029 führt John Connor (Jason Clarke), der Anführer des menschlichen Widerstands, einen Krieg gegen das mächtige Maschinen-Imperium von Skynet. Er schickt – zur Rettung seiner Mutter (Emilia Clarke) und zur Existenzerhaltung der Menschheit – seinen Freund Kyle Reese (Jai Courtney) zurück in das Jahr 1984. Die Vergangenheit, wie sie war, existiert aber nicht mehr. Kyle findet eine Welt vor, in der ein Menschen-Maschinen-Kampf unumgänglich zu sein scheint.

22:25 Uhr, RTL, Peppermint – Angel of Vengeance, Actiondrama

Nach einem brutalen Überfall, bei dem ihr Mann und ihre Tochter getötet werden, liegt Riley North (Jennifer Garner) im Koma. Wiedererwacht, muss sie feststellen, dass von Polizei und Justiz keinerlei Hilfe zu erwarten ist, stattdessen werden die Mörder sogar gedeckt. Voller Wut, Schmerz und Verzweiflung beschließt Riley, die Sache in die eigene Hand zu nehmen und geht in den Untergrund. Top ausgebildet startet sie nach fünf Jahren einen beispiellosen Rachefeldzug.