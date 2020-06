TV-Tipps am Sonntag

In "Polizeiruf 110" (Das Erste) wird Kommissarin König brutal zusammengeschlagen. George Clooney trommelt die "Ocean's 13" (Sat.1) zusammen, um einen Freund zu rächen. In "White House Down" (RTL) nehmen Terroristen indessen den US-Präsidenten als Geisel.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Der Tag wird kommen, Krimi

Katrin König (Anneke Kim Sarnau) wird früh morgens beim Joggen am Warnow-Ufer von zwei Männern zusammengeschlagen, nachdem sie eine andere Frau – Nadja Flemming (Xenia Rahn) – vor deren Belästigung schützen wollte. Besonders schlimm für König, da es ihr sowieso schon sehr schlecht geht, seit sich der Serientäter Guido Wachs (Peter Trabner) erneut bei ihr gemeldet hat. Sie hatte ihn durch eine Beweismanipulation hinter Gitter gebracht.

20:15 Uhr, Sat.1, Wunder, Familiendrama

August (Jacob Tremblay) leidet an einer seltenen Krankheit, die sein Gesicht lebensbedrohlich deformiert. Seine Eltern entschließen sich schweren Herzens, ihn nicht mehr zu Hause zu unterrichten, sondern auf eine normale Schule zu schicken. Dort wird der Fünftklässler von seinen Mitschülern gehänselt und gemieden – bis er auf Jack (Noah Jupe) trifft, der ihm hilft, sich wie ein normaler Junge zu fühlen.

20:15 Uhr, RTL, White House Down, Actionthriller

Der Polizist John Cale (Channing Tatum) bewirbt sich beim Secret Service um einen Job als Personenschützer des Präsidenten (Jamie Foxx) und wird abgewiesen. Als kurze Zeit später eine paramilitärische Einheit das Weiße Haus überfällt und die Kontrolle an sich reißt, liegt das Leben des Präsidenten plötzlich in seiner Hand und Cale bekommt endlich die Möglichkeit zu zeigen, was wirklich in ihm steckt.

21:45 Uhr, Das Erste, Kommissar Van der Valk – Rauschendes Amsterdam, Krimi

In einem Amsterdamer Hotel findet das Personal die Leiche einer jungen Frau. Kommissar Piet Van der Valk (Marc Warren) und seine Kollegin Lucienne (Maimie McCoy) übernehmen den Mordfall, der sich schon bald als überaus mysteriös herausstellt. Das Opfer, die aus einer streng konservativen Familie stammende Aamina (Taj Atwal), starb offenbar bei einem gefährlichen Liebesspiel. Schon bald finden die Ermittler heraus, dass sich die 23-Jährige für die dunkle Seite der Erotik und einen einschlägigen Autor aus dem 18. Jahrhundert interessierte.

22:30 Uhr, Sat.1, Ocean’s 13, Gaunerkomödie

Reuben Tishkoff (Elliott Gould), einer von Danny Oceans (George Clooney) ursprünglichen Elf, wird von Kasinobesitzer Willy Bank (Al Pacino) übel über den Tisch gezogen. Das nimmt den alten Haudegen so sehr mit, dass er sogar einen Herzinfarkt erleidet. Als sich Bank auch noch über Reuben lustig macht, hat Danny Ocean genug. Er startet eine persönliche Vendetta, um es Bank heimzuzahlen. Dabei verbündet er sich sogar mit seinem Erzrivalen Terry Benedict (Andy Garcia).

