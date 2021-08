TV-Tipps am Sonntag

"Shape of Water - Das Flüstern des Wassers": Elisa (Sally Hawkins) nimmt Kontakt mit dem Fischwesen auf. (cg/spot)

08.08.2021 06:01 Uhr

In "Shape of Water" (ProSieben) schließt eine stumme Frau Freundschaft mit einem Fischwesen. VOX zeigt das Sommer-Special von "Grill den Henssler". In "Spider-Man: Homecoming" (RTL) trifft der Superheld auf den Vogelmann Vulture.

20:15 Uhr, ProSieben, Shape of Water – Das Flüstern des Wassers, Fantasymärchen

Die stumme Elisa (Sally Hawkins) arbeitet in den 1960er Jahren als Putzkraft in einem Labor der US-Regierung, in dem geheime Experimente durchgeführt werden. Als sie und ihre Kollegin Zelda eine mysteriöse Kreatur in einem Wassertank entdecken, ändert sich ihr Leben schlagartig. Sie verliebt sich Hals über Kopf in den Amphibienmann, und da auch er ihre Gefühle erwidert, beschließt sie, ihn zu befreien.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler Sommer-Special, Kochshow

Bei den „Grill den Henssler Sommer-Specials“, moderiert von Laura Wontorra, kann alles passieren! Ausgerechnet in Folge 1 kann Steffen Henssler wegen einer Fuß-Entzündung nicht selbst auf der Seebühne in Magdeburg am Grill stehen – Detlef Steves tritt als sein verlängerter Arm an. Die Promis Beatrice Egli, Ilka Bessin und The BossHoss werden von Lucki Maurer gecoacht. Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach bewerten die Gerichte.

20:15 Uhr, RTL, Spider-Man: Homecoming, Superheldenaction

Nach dem ersten sensationellen Kampf mit den Avengers kehrt Peter Parker (Tom Holland) in seine Heimat zurück. Dort lebt er mit seiner Tante May (Marisa Tomei). Doch Peter fällt es nicht leicht, sich im Alltag zurechtzufinden. Vielmehr will er seinem Mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.) beweisen, dass er mehr ist als nur der nette Spider-Man aus der Nachbarschaft. Als aber der gefährliche „The Vulture“ auftaucht, gerät plötzlich alles, was Peter im Leben wichtig ist, in große Gefahr.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Inferno, Krimi

Im Klinikum Dortmund-Nord wird die Internistin Gisela Mohnheim tot aufgefunden. Sie erstickte unter einer Plastiktüte. Nach einer Tour de Force durch den rastlosen Alltag der Notfallambulanz deuten Hinweise auf einen Täter aus dem Krankenhaus. Um ihn zu stellen, müssen die Dortmunder Kommissare Faber (Jörg Hartmann), Bönisch (Anna Schudt), Dalay (Aylin Tezel) und Pawlak (Rick Okon) sich auf ungewohnte Weise selbst in Gefahr begeben.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling – Lieb mich, wenn du kannst, Familienfilm

Bei der Geldübergabe an die Entführer der Schülerin Maike Wagner (Sophie Rogall) geschieht ein ungeplanter Mord. Mario (Oliver Bröcker), einer der Entführer, erschießt seinen Kollegen Hettche. Mario und sein Bruder Tom (Marek Harloff) können gerade noch flüchten, bevor die Polizei kommt. Bella (Hannelore Hoger) ermittelt bei den wohlhabenden Wagners aus Blankenese. Die alleinerziehende Mutter und ihre Tochter leugnen die Beziehung zu dem Toten beziehungsweise zu dem Mordfall.