Sonntag, 19. Juli 2020 06:00 Uhr

TV-Tipps am Sonntag

In "Game Night" (ProSieben) läuft ein Spieleabend aus dem Ruder. "Bridget Jones" (RTL) wird schwanger - doch wer ist der Vater des Babys? In "Stirb langsam 4.0" (Sat.1) legt sich Bruce Willis mit Cyber-Terroristen an.

20:15 Uhr, ProSieben, Game Night, Actionkomödie

Max (Jason Bateman) und Annie (Rachel McAdams) sind leidenschaftliche Brettspieler und laden ihre Freunde regelmäßig zu einer geselligen Runde ein. Eines Abends mischt Max‘ Bruder Brooks (Kyle Chandler) die sonst sehr gewöhnlichen Game Nights mit einem besonderen Plan auf: eine Entführung – wer sie aufklärt, gewinnt. Doch als die Freunde die Ermittlungen aufnehmen, jagt eine Wendung die nächste und niemand ist sich mehr sicher, was Spiel und was Wirklichkeit ist.

20:15 Uhr, RTL, Bridget Jones‘ Baby, Komödie

Seit ihre Beziehung mit Mark Darcy (Colin Firth) kaputt ist, widmet sich Bridget Jones (Renée Zellweger) ganz ihrer Arbeit als TV-Produzentin. Endlich hat sie ihr Leben scheinbar im Griff – bis ihr Jack Qwant (Patrick Dempsey) über den Weg läuft und die beiden im Bett landen. Wenig später trifft sie auf ihren Ex Mark und hat auch mit ihm Sex. Als Bridget erfährt, dass sie schwanger ist, hat sie keine Ahnung, wer von beiden der Vater ist. Ein Kampf um die immer runder werdende Bridget beginnt.

20:15 Uhr, Sat.1, Stirb langsam 4.0, Actionthriller

Der skrupellose Thomas Gabriel (Timothy Olyphant), ein ehemaliger Pentagon-Sicherheitsexperte, plant zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli, sämtliche Computernetzwerke des Landes zu kappen und so die USA lahmzulegen. John McClane (Bruce Willis) soll Gabriel stoppen, da alle anderen Versuche, das Komplott zu verhindern, fehlschlagen. Mit der Hilfe von Hacker Matt (Justin Long) legt McClane los. Schon bald entwickelt sich eine wilde Jagd, in die auch McClanes Tochter Lucy hineingezogen wird.

20:15 Uhr, ZDF, Rosamunde Pilcher: Ein Doktor & drei Frauen, Romanze

Dem idyllischen Örtchen St. Mark droht kurz vor der bevorstehenden 500-Jahr-Feier der schleichende Tod. Jetzt verabschiedet sich auch noch der einzige Arzt überraschend in den Ruhestand. Obwohl er zuvor jahrelang vergeblich versucht hatte, einen Nachfolger zu finden, gibt es nur einen Bewerber: Dr. Nael Rayan (Xaver Hutter). Ausgerechnet er ist die große Liebe der ehrenamtlichen Bürgermeisterin Helen Thomson (Anja Knauer), die einst unglücklich endete. Helen steht kurz davor, Edward, den Reverend des Dorfes, zu heiraten und versucht deshalb, Naels Anstellung als Dorfarzt zu verhindern.

20:15 Uhr, arte, Wenn Träume fliegen lernen, Melodram

Anfang des 20. Jahrhunderts: Der Londoner Theaterautor James M. Barrie (Johnny Depp) freundet sich mit den Kindern der jungen Witwe Sylvia Davies (Kate Winslet) an und findet neue Inspiration. Besonders Peter, den ernsten und verschlossenen Sohn, schließt er in sein Herz.

(cg/spot)