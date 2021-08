TV-Tipps am Sonntag

"Tatort: Querschläger": Thewes (Milan Peschel) braucht Geld für seine todkranke Tochter. (cg/spot)

22.08.2021 06:01 Uhr

Der Vater eines todkranken Mädchens schießt im "Tatort" (Das Erste) um sich. Bei "Grill den Henssler" (VOX) misst sich Pietro Lombardi mit dem Starkoch. Die Söldnertruppe "The Expendables" (RTL) trifft auf einen totgeglaubten Feind.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Querschläger, Krimi

Ein Heckenschütze schießt an einem Autohof auf einen Lkw-Fahrer, der Täter flüchtet unerkannt. Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) ermitteln im Umfeld der Spedition: Handelt es sich um einen psychisch gestörten Einzeltäter oder um eine Auseinandersetzung im Trucker-Milieu? Bei ihren Ermittlungen stoßen sie auf eine Mauer des Schweigens. Während sie mehr und mehr von einer Erpressung ausgehen, schlägt der Täter erneut zu.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler Sommer-Special, Kochshow

Vor kurzem verkündete Pietro Lombardi, dass er sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückzieht, in Folge drei der Sommer-Specials tritt der Sänger aber nochmal gegen Steffen Henssler an. Außerdem dabei: Reality-Star Detlef Steves, der gemeinsam mit dem mehrfachen Welt- und Europameister Mathias Mester am Grill steht und Moderatorin Jana Ina Zarrella. Koch-Coach ist Johann Lafer. Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach bewerten die Gerichte.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling – Sand unter den Füßen, Familienfilm

Mark (Marco Girnth) verursacht einen folgenschweren Unfall mit einem Pferd. Die junge Reiterin Charlotte (Irene Böhm) verpflichtet den Tierarzt daraufhin, ihren Hengst wieder gesund zu pflegen. Brisanz hat die Bitte des Mädchens, weil Charlottes Mutter Luisa (Tessa Mittelstaedt) aus unerfindlichem Grund gegen eine Behandlung des Pferdes ist. Sie scheint das Tier geradezu zu hassen. Mark schlägt vor, den Hengst für die Dauer der Behandlung bei sich zu Hause aufzunehmen.

20:15 Uhr, RTL, The Expendables 3, Action

Barney Ross (Sylvester Stallone) und sein Team stehen vor einem Problem: Die Truppe soll einen Waffendeal verhindern. Doch dann stellt sich heraus, dass der Waffenlieferant der totgeglaubte Expendables-Mitgründer Conrad Stonebanks (Mel Gibson) ist. Und der beschließt kurzerhand, Ross und seine Crew töten zu lassen. Ross bleibt keine Wahl, er muss Stonebanks zuvorkommen und trommelt eine Gruppe knallharter Kerle zusammen. Gemeinsam mit einigen Jüngeren als Verstärkung läutet er eine neue Ära der Expendables ein.

20:15 Uhr, Sat.1, Selbst ist die Braut, Komödie

Margaret Tate (Sandra Bullock) ist eine erfolgreiche Lektorin. Als das Visum der gebürtigen Kanadierin ausläuft, droht die Ausweisung aus den USA. Schnellstmöglich muss sie den Behörden einen amerikanischen Ehemann präsentieren – keine leichte Angelegenheit, denn Margaret macht es ihren Mitmenschen mit ihrer zickigen Art nicht gerade leicht. Kurzerhand erpresst sie ihren Assistenten Andrew (Ryan Reynolds), sich als ihr Verlobter auszugeben.